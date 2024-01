[Deal du jour] Ce téléviseur de LG est un modèle NanoCell, soit une dalle qui offre une belle image, avec un prix contenu. Une bonne occasion de mettre la main sur de grands modèles pour pas cher, sans négliger la qualité pour autant.

C’est quoi, cette promotion sur cet écran géant de LG ?

Le téléviseur 75NANO766QA de LG est habituellement vendu autour de 999 €. Pour les soldes, il est proposé au prix de 749 € sur le site de Carrefour.

C’est quoi, ce TV 75 pouces de LG ?

Le téléviseur 766QA est un modèle NanoCell de LG. Cette technologie se veut proche de la qualité du QLED, sans toutefois y parvenir complètement. La dalle offre tout de même une bonne luminosité, des noirs et contrastes de qualité, et affiche des couleurs plus riches que sur un écran LCD classique. Le NanoCell permet surtout à LG de proposer de grands écrans de qualité pour des prix abordables. Un écran de 75 Pouces représente une diagonale de 189 cm. Assurez-vous d’avoir la place et le meuble nécessaire dans votre coin télé, ainsi que suffisamment de recul. Comptez entre 2 m et 2,50 m de distance entre votre canapé et le téléviseur.

Le téléviseur est compatible 4K HDR et propose une résolution de 3 840 x 2 160 pixels et possède un taux de rafraichissement de 50 Hz. Sa compatibilité avec les normes HDR et HR10 permet une image détaillée et fidèle à l’expérience cinéma. Pour les jeux vidéo, les joueuses et les joueurs se tourneront sans doute vers un autre modèle plus performant, même si la PlayStation 5 et la Xbox Series tourneront sans problème et profiteront de l’immersion apportée par l’écran.

WebOS est une interface élégante et performante // Source : LG

Est-ce que ce téléviseur LG de 75″ vaut le coup pour les soldes ?

Si vous recherchez d’abord un grand téléviseur, alors ce 75″ de LG vaut clairement le coup à ce prix. Ce n’est toutefois pas le meilleur modèle dans lequel investir si vous recherchez en priorité une qualité d’image optimale, comme sur une dalle OLED. La partie audio n’est pas aussi son point fort, mais vous pouvez associer une barre de son pour pallier les faiblesses des hauts parleurs. Dans l’ensemble, le 75NANO766QA est un bon téléviseur pour les soirées cinéma en famille.

Le logiciel WebOS 22 habille le téléviseur, avec des menus réactifs et plutôt ergonomiques. Au niveau des connectiques, vous trouverez deux ports HDMI et deux ports USB.

