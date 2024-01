[Deal du jour] L’Asus Zenbook 14 Flip OLED est un PC portable doté d’une bonne puissance, parfait pour le travail. Pour les soldes d’hiver, il passe sous les 1 000 €.

C’est quoi, cette promotion sur ce PC portable d’Asus ?

Le Zenbook 14 Flip OLED d’Asus est normalement vendu 1 299 €. Pour les soldes d’hiver, il est proposé au prix de 999 € sur Amazon.

C’est quoi, ce PC d’Asus en solde ?

Le Zenbook 14 Flip OLED est un PC portable compact et bien conçu. Ses dimensions de 31,15 × 22,34 × 1,59 cm et son poids de 1,4 kg en font un modèle facilement transportable. Ses très bonnes finitions et sa robustesse permettent de l’emmener partout l’esprit tranquille. Il embarque une dalle tactile HDR OLED de 14 pouces, au format 16:10, et d’une résolution 2,8 K de 2 880 ×1 800 pixels. L’écran est parfait pour regarder du contenu vidéo ou travailler dans d’excellentes conditions, avec un bon confort visuel.

En plus d’être tactile, l’écran peut se pivoter à 360 degrés grâce à sa charnière ErgoLift. Il peut alors se transformer en tablette, en repliant le dos de l’écran sur le clavier. Niveau puissance, le processeur AMD Ryzen 9 5900Hx, couplé à 16 Go de RAM et un SSD de 1 To, délivre de très bonnes performances pour tous les usages, notamment professionnels. De la simple bureautique, au montage vidéo et photo, l’ensemble tourne sans problème. Vous pourrez bien sûr lancer des jeux vidéo, même si le Zenbook 14 n’égale pas les performances d’un PC gaming.

L’écran de l’Ssus Zenbook 14 Flip peut se plier // Source : Asus

Est-ce que ce PC portable d’Asus vaut le coup pendant soldé à -23 % ?

Moins de 1 000 €, c’est une bonne occasion de mettre la main sur une machine belle et performante, conçue pour durée. Seul point négatif, les hauts parleurs du Zenbook manquent de puissance et offrent un son parfois brouillon, surtout à fort volume. Heureusement, une sortie casque permet de compenser la faiblesse de l’audio. Niveau connectique, vous trouverez aussi un port USB Type C 3.2, deux ports USB Type A et un port HDMI 2.0.

Enfin, le Zenbook Flip 14 tiendra une journée entière. La recharge permet de récupérer la moitié de la batterie en moins d’une heure.

