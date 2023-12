Noël est presque là, mais vous n’avez pas encore de menus, ni de décorations, et vos cadeaux ne sont pas emballés ? On a sélectionné 4 comptes TikTok pour vous aider.

Sur TikTok, on trouve aussi, bien souvent, des astuces pour améliorer le quotidien. Or, des astuces, on en a bien besoin pendant les fêtes de Noël… par exemple, pour emballer nos cadeaux (car oui, c’est un calvaire). Voici des comptes TikTok qui pourront accompagner votre Noël 2023 comme il se doit.

Nikki – Wrapping Queen pour emballer vos cadeaux

Chaque année, c’est la même chose : vous ne savez pas comment emballer la tasse que vous voulez offrir, vous découpez trop de papier à chaque fois et vous ne savez pas quoi faire des restes, ou vos emballages sont moches, tout simplement. Mais avec le compte TikTok @wrappinqueen, tout cela, c’est derrière vous ! Apprenez à emballer toutes sortes d’objets et impressionnez vos amis et votre famille.

Croque La Life pour les bons petits plats

En panne d’inspiration pour le repas ? @croquelalife vous a préparé un calendrier de l’avent de bonnes recettes pour Noël ou pour tous les jours ! Entrée, plat et dessert, vous en aurez pour tous les goûts. Et si vous scrollez plus bas sur son compte, vous trouverez d’autres recettes moins dans l’ambiance Noël.

LappartNeyap pour avoir une jolie déco

Avoir un joli appartement pour accueillir des gens à Noël, c’est quand même sympa pour en mettre plein la vue. Grâce à @lappartneyap, préparez plein de décorations classes avec un petit budget !

@christmastime2.0 pour se plonger dans l’ambiance

Sur ce compte, de jolies maisons savamment décorées, partout dans le monde, pour les fêtes. Rien de plus que des « christmas vibes », mais voilà qui nous met parfaitement dans l’atmosphère de Noël. Et c’est aussi ce qu’on aime, juste avant le réveillon !

