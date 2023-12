Copilot, l’assistant IA de Microsoft, va rajouter une corde à son arc : les utilisateurs et utilisatrices pourront bientôt générer des chansons directement sur l’interface. Cette nouveauté soulève de nouvelles questions en termes de droit d’auteur.

Vous avez toujours rêvé de faire de la musique, mais vous ne savez pas chanter ni jouer d’un instrument ? Microsoft veut vous aider avec de l’intelligence artificielle. La firme propose désormais aux utilisateurs de Copilot un nouvel outil : Suno.

Microsoft a annoncé le 19 décembre 2023 dans un communiqué de presse avoir signé un partenariat avec Suno, une entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle. Copilot proposera à ses utilisateurs un plug-in, qui leur permettra de créer des chansons, très simplement, et en quelques secondes — le début d’une nouvelle révolution, telle celle que Midjourney a lancée avec les images générées par IA.

Un partenariat entre Microsoft Copilot et Suno

Dans son communiqué de presse, Microsoft explique que le plug-in de Suno permettra de générer « des chansons amusantes, intelligentes et personnalisées à l’aide d’un simple prompt ». Pour ce faire, il faudra obligatoirement passer par Edge, le navigateur de Microsoft, et ouvrir ensuite Copilot — l’interface de Microsoft pour son assistant IA (cette interface a remplacé Bing ChatGPT en novembre).

Microsoft Copilot va rendre disponible la création musicale par IA avec Suno // Source : Microsoft Copilot

Copilot propose plusieurs fonctionnalités de base, notamment la création d’image et la génération de texte. Suno sera un plug-in à rajouter, gratuitement, et fonctionnera ensuite directement depuis l’interface Copilot — il suffira de décrire la chanson voulue avec un prompt, et le résultat apparaitra en quelques secondes, promet Microsoft, son et paroles comprises. Les œuvres créées auront une durée comprise entre 1 et 2 minutes.

Nous n’avons pas pu expérimenter l’outil pour l’instant : il s’avère que le plug-in Suno est encore en déploiement, et ne sera pas disponible partout avant plusieurs semaines.

Quels droits pour les chansons créées par intelligence artificielle ?

Comme les images générées par IA, les chansons créées par IA vont soulever de nombreuses questions en termes de droit d’auteurs. En 2023, des chansons créées par IA en imitant la voix de chanteurs connus ont déjà bouleversé l’industrie musicale, obligeant plateformes de streaming et label musicaux à s’adapter dans la foulée et à interdire certaines créations.

En rendant encore plus facilement accessible la création musicale par intelligence artificielle, Microsoft Copilot et Suno vont participer à ce phénomène, pas encore parfaitement encadré. Pour l’instant, comme le précise The Verge, « Suno interdit à ses utilisateurs gratuits de monétiser les chansons d’IA générées sur YouTube ou Spotify ». Cependant, Suno « accorde aux utilisateurs payants des droits commerciaux sur leurs chansons » — mais garde les droits de toutes les chansons générées par des utilisateurs gratuits.

