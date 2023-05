La plateforme de streaming a supprimé des titres générés par IA pour empêcher leur monétisation via de fausses écoutes.

Bienvenue dans l’ère de la dystopie musicale, où les robots produisent des chansons écoutées par d’autres robots. Spotify a récemment supprimé des dizaines de milliers de morceaux générés par la startup d’intelligence artificielle Boomy et bloqué de nouvelles mises en ligne. Le but : mettre un terme une boucle artificielle de streaming, car la plateforme soupçonne des écoutes automatisées sur ces titres.

Un cycle de génération et d’écoute de chansons qui ne nécessite pas d’oreille humaine

Lancée en 2021, Boomy permet à ses utilisateurs de fabriquer des morceaux en mixant des genres, des ambiances et des instruments, à la manière de MusicLM de Google ou JukeBox d’OpenAI. Par exemple, si l’envie vous en prend, il est possible d’élaborer en quelques clics un morceau mêlant hip hop et house, avec du synthé, dans le style « New York garage » et de rajouter des bruits d’insectes par-dessus. (Le résultat étant ici difficilement audible.)

Ensuite, le titre vous appartenant, rien ne vous empêche de le mettre en ligne sur des plateformes de streaming comme Spotify, via le compte de Boomy, qui vous verse ensuite des redevances. Sauf que certains utilisateurs semblent avoir eu eu recours à de fausses écoutes pour engranger davantage de revenus.

Le site Boomy permet de générer des morceaux de musique grâce à l’intelligence artificielle // Source : Boomy

C’est Universal Music Group qui a signalé à la plateforme musicale une activité suspecte qui pouvait faire penser à l’utilisation de robots et augmentait artificiellement les écoutes de certains morceaux, rapporte le Financial Times, qui a dévoilé l’affaire le 9 mai 2023.

Le mois dernier, le label avait déjà appelé Spotify à supprimer d’autres hits générés par IA, comme Heart on my sleeve, le faux duo entre Drake et The Weeknd, et qui avait beaucoup fait parler de lui à sa sortie. Universal avait alors déposé une réclamation en raison d’atteinte aux droits d’auteurs, les deux artistes ayant signé chez le label. Le titre est encore disponible sur des sites comme MelodAI, qui compile des morceaux composés grâce à l’IA.

7 % des chansons mises en ligne par Boomy ont été supprimées de Spotify

Dans cette autre affaire, des dizaines de milliers de morceaux ont été retirés, qui correspondent à 7 % des sons mis en ligne par Boomy. Le compte d’artiste de l’entreprise a d’abord été supprimé avant d’être rétabli. « Nous allons continuer de travailler avec nos partenaires du secteur pour remédier aux problèmes de fraude ou de streaming artificiel », a assuré l’application sur Discord.

Le compte d’artiste du site Boomy sur Spotify a été réactivé // Source : Spotify

« Les fausses écoutes sont un problème de longue durée qui concerne toute l’industrie du streaming et que Spotify cherche à éradiquer de notre service », a répondu de son côté la plateforme au média Gizmodo. « Lorsque nous identifions ou sommes alertés de potentiels cas de manipulation d’écoutes, nous atténuons leur impact en prenant des mesures qui peuvent inclure le retrait d’un certain nombre d’écoutes et le gel des royalties. Cela nous permet de préserver les redevances pour les artistes honnêtes et travailleurs. »

