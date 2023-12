[Deal du Jour] Bouygues lance un forfait généreux pour cette fin d’année. Il comprend une enveloppe de 100 Go de data en 5G, et 6 mois d’abonnement à Amazon Prime, pour moins de 14 € par mois. De quoi changer d’opérateur pour Noël.

C’est quoi ce forfait de Bouygues ?

Le forfait sans engagement B&You comprend 100 Go de data en 5G sur le réseau Bouygues, au prix de 13,99 € par mois. Un abonnement à Amazon Prime est offert pendant 6 mois pour toute nouvelle souscription. À l’issue de ces 6 mois, vous serez automatiquement débité de 6,99 € par mois, sauf si vous résiliez.

Ce forfait de Bouygues est clairement l’un des meilleurs du moment. Consultez notre guide des meilleurs forfaits mobiles de 2023 pour le comparer avec d’autres.

C’est quoi, ce forfait B&You ?

Ce forfait mobile de Bouygues est un forfait 100 Go de données en 5G. 100 Go est une quantité de data suffisante pour naviguer sur internet en 5G lorsque vous n’avez pas accès à un réseau Wi-Fi, regarder du contenu en streaming ou jouer à des jeux en ligne, sans se soucier de votre consommation. Le réseau 5G de Bouygues est un réseau rapide et fiable, qui couvre près de 99 % du territoire métropolitain.

Les SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine, et vers et depuis l’Europe et les DOM. 25 Go d’internet sont aussi utilisables en Europe et dans les DOM.

En plus de proposer du contenu maison, Prime Video vous permet de vous abonner à d’autres chaînes // Source : Capture d’écran

Est-ce que ce forfait vaut le coup ?

C’est de base un très bon forfait, et il l’est encore plus avec les 6 mois d’Amazon Prime offert. Cet abonnement vous permet de profiter de la livraison en un jour ouvré gratuitement sur Amazon, d’accéder aux contenus sur la plateforme de SVOD Prime Vidéo, Prime Gaming, Amazon Music Prime et Prime Reading. Une excellente occasion de regarder gratuitement les nouveautés présentes sur le service de streaming, ou de faire ses achats de Noël l’esprit tranquille. Notez que vous pourrez résilier cet abonnement passé les 6 mois gratuits.

Vous pouvez facilement vous abonner au forfait B&You en gardant votre numéro. La souscription à un nouveau forfait est simple et rapide grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

