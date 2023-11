Dans un court message, Elon Musk indique qu’il va finalement ajouter le titre des articles partagés sur le réseau social. Il sera présent dans l’image. Un mois plus tôt, Elon Musk défendait l’idée d’un mécanisme de partage de liens épuré, quasiment sans rien. Cela a engendré des tweets souvent obscurs.

Il a fallu se pincer pour s’assurer que l’on ne rêvait pas. C’est pourtant bien la réalité : dans un message partagé sur X (ex-Twitter) le 23 novembre, Elon Musk annonce une future évolution dans la façon dont les liens partagés sur son réseau social s’affichent. Le titre de l’article partagé sera désormais ajouté à l’image intégrée au tweet, contrairement à aujourd’hui.

« Dans une prochaine version, X va superposer le titre dans la partie supérieure de l’image d’une carte URL », écrit-il. Le propriétaire de X ne donne pas de précision sur l’échéance de cette mise à jour, ni les raisons pour lesquelles il a été décidé de récupérer le titre de l’article partagé pour l’afficher dans le « bloc » intégré au message, là où se trouve le lien actif et l’image.

L’annonce d’Elon Musk le 23 novembre 2023. // Source : Capture d’écran

Elon Musk a-t-il saisi que ça ne ressemblait à rien ?

On ne peut s’empêcher de penser qu’Elon Musk a fini par s’apercevoir de lui-même que l’idée de dépouiller au maximum les informations d’un lien partagé sur son réseau social n’était pas l’idée la plus finaude de l’année. Quelques heures plus tôt, en tout cas, il avait partagé un article en le commentant, mais le visuel sur X rendait l’ensemble absolument incompréhensible.

Le tweet en cause s’appuie sur un article de l’agence de presse Reuters. Avec le mode d’affichage de X, seule une image de l’article est récupérée et c’est tout. Elon Musk a réagi à la nouvelle en jugeant que cela est « Extrêmement préoccupant ! ». Mais en restant sur le site communautaire, il est impossible de saisir de quoi il parle.

Ah oui ? Qu’est-ce qui est extrêmement préoccupant ? On ne peut pas le saisir immédiatement avec l’affichage actuel. // Source : Capture d’écran

L’article de Reuters est titré : « Exclusive: OpenAI researchers warned board of AI breakthrough ahead of CEO ouster, sources say », soit en français « Exclusif : des chercheurs d’OpenAI ont prévenu le conseil d’administration de la percée de l’IA avant l’éviction du PDG, selon des sources ». En incluant le titre, la réaction d’Elon Musk a désormais du sens.

La concomitance des deux tweets conforte plutôt la théorie d’un rétropédalage sans vraiment l’admettre. Plusieurs internautes ont en tout cas pris un malin plaisir à se gausser de ce rétropédalage — la décision initiale d’invisibiliser un certain nombre d’indicateurs date d’octobre 2023 –, et de célébrer avec ironie la vision décidément brillante d’Elon Musk.

« S’il vous plaît, arrêtez de réparer des choses qui ne sont pas cassées pour qu’elles aient besoin d’être réparées quand vous les cassez », écrit Lyndsey Fifield. « Vraiment innovant », réagit WholeMarSCatalog. « Point de vue : les gens qui étaient opposés à ce changement dès le début », ajoute FreddieRaynolds, avec une image humoristique d’une personne satisfaite d’avoir eu raison.

À l’origine, Elon Musk avait défendu l’idée de tout enlever (c’est-à-dire le titre des articles partagés dans X et le lien pointant vers la page, en le glissant dans la photo pour le cacher) pour des raisons visuelles. « Cela vient directement de moi. L’esthétique s’en trouvera grandement améliorée », lançait-il. Mais cette recherche du beau s’est faite au détriment de l’intelligibilité.

L’inspiration d’Elon Musk l’ayant emporté sur tout le reste, les médias ont dû faire quelques ajustements dans la manière de présenter les articles partagés. Non sans mal et avec l’aide d’outils tiers. Numerama, par exemple, a dû tâtonner pour trouver un affichage permettant de montrer le titre, l’image et un bouton d’action invitant à lire l’article.

Au moment où le changement a eu lieu, le commentaire d’un article sans son titre n’avait aucun sens. // Source : Capture d’écran

Une première évolution a permis de récupérer le titre dans le tweet et de générer un lien en dessous. // Source : Capture d’écran

La modification actuellement la plus aboutie, pour contrer le changement d’Elon Musk. // Source : Capture d’écran

