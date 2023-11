ID by Amo, un nouveau réseau social créé par des Français, vient d’être lancé sur iOS. Les développeurs, des anciens de l’app Zenly, qui a été rachetée par Snap, cherchent un nouveau modèle, loin des réseaux sociaux actuels.

Sur la photo, Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la transition numérique, est tout sourire, le pouce levé. Et pour cause, il a une bonne nouvelle à partager : la création d’un réseau social, qui « met la créativité et l’amitié à l’honneur ». L’entreprise, qui s’appelle Amo, a été créée par des Français, les anciens fondateurs de Zenly (l’entreprise à l’origine de la SnapMap, rachetée par Snap il y a quelques années).

Dans son message publié sur X (ex-Twitter) le 20 novembre 2023, Jean-Noël Barrot adresse ses félicitations aux créateurs de l’app, et se montre convaincu qu’Amo va « bientôt faire le tour du monde ». Mais de quoi s’agit-il vraiment ?

C’est quoi, ID by Amo ?

Le réseau social s’appelle ID by Amo, et l’app n’est pour l’instant disponible que sur iOS, donc sur les iPhone. Il y a pour le moment assez peu de détails disponibles, mais le concept derrière est simple : ID est une page blanche, sur laquelle les utilisateurs et leurs amis peuvent coller des stickers, écrire, dessiner, ou ajouter des photos. Le concept peut rappeler les moodboards de Pinterest, mais également le côté blog farfelu de Tumblr.

Sur l’App Store, il est ainsi précisé que « ID by Amo est un nouveau type de profil social que vous créez avec vos amis, sur un tableau illimité. Pas de grille à gérer, de followers à collecter ou de réponses à des histoires sans intérêt. Juste vous et vos amis, qui partagez ce qui fait que vous êtes vous. »

Selon TechCrunch, qui a eu accès à une version Beta de l’app, les utilisateurs peuvent faire ce qu’ils veulent sur leur profil en termes d’arrangement, que ce soit des piles bien organisées en fonction des intérêts, ou un joyeux bordel, ou bien un autre deux. Il est également possible d’écrire ou de laisser des commentaires sur les murs de ses amis, et les utilisateurs peuvent créer des stickers réutilisables à l’infini par les autres.

L’interface d’ID by Amo ressemble à un gigantesque moodboard // Source : Amo

ID by Amo peut-elle être un succès ?

La proposition d’Amo ne semble pas radicalement différente de beaucoup d’autres réseaux sociaux. Pourtant, avec ID, il n’y a pas d’algorithmes de recommandation, pas de vidéos, pas de possibilité de monétisation (pour le moment) — des notions qui sont aujourd’hui inséparables de TikTok, Instagram ou encore X.

Amo se présente comme une façon de revenir au début des réseaux sociaux, une période plus saine et « moins solitaire », comme expliqué dans l’article de TechCrunch. Cette proposition a généré beaucoup d’intérêt : Amo a clôturé une levée de fonds de 18 millions d’euros en février 2023, valorisant l’entreprise à 100 millions de dollars, d’après TechCrunch. Un tel nombre, assorti à l’expérience des ex-créateurs de Zenly, crée beaucoup d’anticipation.

Il n’est cependant pas certain que tout cela suffise à faire d’ID by Amo un succès. Tout d’abord, l’app n’est pour l’instant disponible que sur iPhone, ce qui limite de fait sa portée — notamment en France, où Android est largement le système d’exploitation le plus populaire. Surtout, les premiers retours utilisateurs ne sont pas spécialement bons.

Sur l’Apple Store, l’app écope ainsi d’une note de 2,5 / 10, et une majorité d’utilisateurs ont laissé une seule étoile à ID. Ils sont nombreux à se plaindre que l’app les oblige à synchroniser leurs contacts avec ID, sans quoi ils ne pourraient pas continuer. « C’est vraiment bête, il faut inviter des amis ET qu’ils soient d’accord pour que vous puissiez utiliser l’application. C’est embêtant et ennuyeux », se plaint ainsi un utilisateur.

