[Deal du jour] Logitech possède toute une gamme d’accessoires informatiques, dont quelques casques dédiés aux jeux vidéo. Idéal pour les joueuses et les joueurs, ce casque haut de gamme s’avère aussi très polyvalent. Il est en ce moment à moitié prix.

C’est quoi, la promotion sur ce casque de Logitech ?

Le casque gaming G735 Lightspeed est commercialisé 199,99 € sur le site officiel de Logitech. Il est actuellement disponible sur le site de Boulanger au prix de 99,99 €. Un repose casque est de plus offert avec le casque.

C’est quoi, ce casque de Logitech pour le gaming ?

Le casque G735 Lightspeed adopte un design sobre aux lignes épurées. Son coloris blanc s’accompagne d’un rétroéclairage discret autour des oreillettes, et entièrement personnalisable. Attention toutefois, même si les finitions sont excellentes, le coloris blanc peut facilement se salir, à moins d’en prendre vraiment soin. Logitech propose donc un casque élégant, mais aussi très agréable à porter. Son poids de 260 g et ses coussinets moelleux ne se sentent pas sur la tête, y compris après une longue utilisation. Les plus grosses morphologies auront peut-être une légère sensation de pression sur le sommet du crâne, mais rien qu’un petit massage de tête ne fera pas partir en une minute.

Les oreillettes sont larges, et leur profondeur les rendent confortables une fois sur les oreilles. Elles offrent un son de qualité couplé à une isolation passive correcte. Les basses sont bonnes et le G735 délivre une bonne puissance tout en conservant un ensemble équilibré. Le casque de Logitech est d’abord un modèle pour le gaming, qui fera un meilleur travail pour restituer l’audio d’un jeu vidéo ou des conversations, que de la musique. Différents profils sont disponibles, ainsi qu’un égaliseur, recommandé pour régler le son à votre convenance. Le microphone, quant à lui, restitue correctement la voix et offre une bonne captation propre et claire.

L’éclairage RGB est désactivable pour gagner en autonomie // Source : Logitech

Est-ce que ce casque de Logitech vaut le coup à moitié prix ?

Si vous recherchez un bon casque gaming, c’est une excellente affaire. En dehors de son confort et de ses bonnes performances, le G735 est un modèle de casque pratique. Il est compatible PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, PC et Mac, tablettes et smartphones. Le micro est détachable pour en faire un casque nomade si besoin. Il se connecte rapidement à votre appareil en Bluetooth et grâce à la connexion Lightspeed, mais peut aussi se connecter en filaire. Dommage cependant qu’il n’embarque pas de câble jack.

Le G735 embarque aussi quelques commandes sur les oreillettes, dont une molette bien pratique pour régler le volume. Enfin, niveau autonomie, comptez environ 15 h d’utilisation avec le rétroéclairage activé, et plus du triple sans. Sans l’éclairage RGB et l’audio à seulement 50 %, le casque assure en effet une cinquantaine d’heures d’utilisation.

