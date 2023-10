[Deal du jour] RED by SFR propose de nouveaux forfaits, et en profite pour changer sa grille tarifaire. Moins de data pour le même prix pour certains forfaits, choix entre 4G et 5G pour d’autres. Voici ce que propose l’opérateur.

De nombreux opérateurs ont récemment cédé à la hausse des prix. En dehors de tarifs en légère augmentation depuis la fin de l’année dernière, c’est maintenant la durée des promotions qui diminue. Les fameuses réductions proposées aux nouveaux clients, pour toute nouvelle souscription à un forfait, passent de 12 mois à 6 mois. Une augmentation de prix, amorcée par Orange, et suivi dans la foulée par SFR. L’opérateur low-cost Red by SFR en profite pour changer ses forfaits, mais conserver la 4G dans son offre.

C’est quoi, les nouveaux forfaits de RED by SFR ?

RED by SFR dispose maintenant de quatre forfaits mobile sans engagement, à des prix différents, et avec une quantité de données de 1 Go à 200 Go.

Les forfaits RED by SFR // Source : Red by SFR

C’est quoi, ces forfaits de RED by SFR ?

L’offre de RED by SFR a beaucoup évolué avec le temps, pour présenter des forfaits mobile mieux adaptés aux attentes d’aujourd’hui. De nombreux utilisateurs ont en effet besoin de beaucoup de data, tandis que d’autres ne souhaitent pas spécialement passer à la 5G. Les forfaits proposés par l’opérateur possèdent des enveloppes de 1 à 200 Go de données cellulaires, en 4G ou en 5G. En dehors d’offres spéciales, vous aurez donc le choix entre quatre forfaits.

Ces forfaits comprennent les appels, SMS et MMS en illimités, dans toute la France et dans les DOM. De 1 Go à 24 Go de données sont utilisables en Europe et dans les DOM/COM, en fonction du forfait choisi. Une option au prix de 5 € par mois est disponible pour l’ensemble des forfaits, et ajoute 30 Go de data pour l’international, dont la Suisse et les USA.

RED passe par les infrastructures de SFR, et dispose d’une 4G fiable. En dehors du forfait 1 Go, qui ne propose que la 4G, les forfaits 20 Go, 100 Go et 200 Go vous donnent la possibilité d’ajouter la 5G pour 3 € de plus par mois. Les forfaits 100 Go et 200 Go vous permettent de surfer sur internet, regarder et écouter du contenu en streaming, et utiliser vos applications, sans vous soucier de vos données consommées. Les forfaits 1 Go et 20 Go sont déjà plus limités, mais conviennent si vous n’utilisez que très rarement internet en dehors de chez vous.

Est-ce que les forfaits de RED by SFR valent le coup ?

Ces offres sont intéressantes en 4G, car moins chères que la concurrence, qui ne propose que la 5G pour les gros forfaits. Red by SFR propose désormais des prix et services sensiblement similaires à ceux de Bouygues. Cependant, les forfaits B&You restent un peu plus avantageux, avec notamment un forfait sans engagement 130 Go de data en 5G, au prix de 15,99 € par mois. Orange a beau avoir lancé une tendance de hausse de prix, son offre low-cost Sosh propose un forfait sans engagement 140 Go en 5G plutôt intéressant, au prix de 20,99 € par mois.

Vous pourrez conserver votre numéro et souscrire simplement au forfait RED, grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

