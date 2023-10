Yuga Labs, l’entreprise qui possède les collections de NFT Bored Ape Yacht Club et CryptoPunks, a annoncé qu’elle licenciait une partie de ses employés. Alors que les ventes sont au plus bas, l’entreprise mise sur le métavers pour survivre.

Pendant longtemps, alors que les ventes de NFT chutaient et que le marché s’enfonçait toujours plus, les NFT Bored Ape Yacht Club restaient dans une bonne santé insolente. Même si leur valeur avait également baissé par rapport au pic de leur popularité, les NFT de Yuga Labs, certainement les plus célèbres du monde, continuaient de se vendre. Il semblerait que les singes ont finalement été rattrapés par la réalité économique.

Dans un communiqué de presse publié le 6 octobre 2023, Daniel Alegre, le PDG de Yuga Labs, a annoncé une mauvaise nouvelle aux équipes de l’entreprise. « Après une récente période de réflexion, j’ai décidé que nous devions restructurer les équipes de Yuga Labs. Ces changements impliquent la suppression d’un certain nombre de fonctions au sein de l’entreprise, ce qui aura un impact sur certains de vos collègues. »

Restructuration et licenciements chez Yuga Labs

Le PDG ne précise pas combien de personnes vont être licenciées, ni si des postes spécifiques vont être visés. Le nombre de salariés de Yuga Labs est peu clair : les estimations en ligne indiquaient des chiffres compris entre 140 et 170 employés. Le co-fondateur Greg Solano a en tout cas pris la parole sur X (anciennement Twitter) pour expliquer qu’après les départs, Yuga Labs comptait « toujours plus de 120 salariés ».

Des NFT Bored Ape Yacht Club. // Source : Numerama

Daniel Alegre insiste également dans son communiqué de presse sur l’importance du projet Otherside, dans lequel il souhaite que l’entreprise « s’engage à fond ». Otherside est un projet de métavers dans lequel les propriétaires de NFT Bored Apes doivent, à terme, pouvoir jouer avec leur avatar et acheter des terrains. Ce métavers n’est pas disponible pour l’instant, mais Daniel Alegre assure que « 2024 sera l’année où nous présenterons la plateforme Otherside ».

La stratégie sur le métavers de Yuga Labs peut étonner, alors que le terme semble tomber peu à peu en désuétude et que les expériences viables peinent à jour le jour. Même Meta, l’entreprise de Mark Zuckerberg qui avait annoncé en grande pompe en 2021 que le métaverse était le futur d’internet, a elle-même licencié une partie de son équipe métaverse.

En attendant la sortie du projet Otherside, Yuga Labs va devoir survivre avec son activité NFT, alors que le secteur est en crise. Loin des records de 2021 et de 2022, les ventes sont en berne, et les prix des tokens ont également chuté. Si de nouvelles collections continuent d’être lancées, 95 % des projets NFT lancés ces dernières années ne vaudraient plus rien.

Les ventes de NFT se sont effondrées. // Source : The Block

Dans le paysage très morne des NFT, Yuga Labs a longtemps fait figure d’exception grâce à ses collections hyper populaires, comme les Crypto Punks et les Bored Ape Yacht Club. Cependant, même leur prix a fini par baisser : le prix plancher des Bored Apes, qui était de 128 Ether en mai 2022, est désormais de 25,98 Ether. Reste maintenant à voir si l’entreprise, qui avait été valorisée à 4 milliards de dollars en mars 2022, va réussir son pari sur le métavers pour se sortir de cette situation — ou si elle rejoindra la longue liste des projets NFT défunts.

