[Deal du Jour] Ce n’est pas encore les Prime Day qu’Amazon propose déjà l’iPhone 14 Pro avec une belle réduction. Malgré la sortie des nouveaux modèles d’iPhone 15, ce 14 Pro est encore un smartphone intéressant, surtout lorsqu’il est plus abordable.

C’est quoi, la promotion sur l’iPhone 14 Pro ?

Même avec la sortie de l’iPhone 15 Pro, l’iPhone 14 Pro reste un excellent smartphone, que vous pouvez retrouver dans notre guide des meilleurs smartphones en 2023.

L’iPhone 14 Pro, modèle 128 Go, est commercialisé 1 329 € à sa sortie. Il est en ce moment proposé au prix de 1 079 € sur Amazon.

C’est quoi, l’iPhone 14 Pro ?

Apple oblige, l’iPhone 14 Pro possède un très bon design et des finitions impeccables. Avec ses dimensions de 147,46 × 71,45 × 7,85 mm, il est un peu grand pour les petites mains, qui auront du mal à le manipuler d’une seule main. Son poids de 206 g en fait un smartphone au poids raisonnable, ce qui lui offre malgré tout une bonne prise en main. Autre point positif que lui procure sa grande taille, la présence d’un écran Oled de 6,1 pouces à la définition de 2556 × 1179 pixels.

La taille et la qualité de la dalle favorisent l’immersion, surtout avec l’excellente luminosité et le niveau de détails. L’encoche dynamique Dynamic Island remplace la tant décriée encoche, ce qui laisse encore plus de place à l’écran. Le taux de rafraichissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et le SoC A16 Bionic, couplé à 6 Go de RAM, permet de faire tourner efficacement l’iPhone 14 Pro. La nouvelle interface d’iOS 17 récemment arrivée propose de nombreuses fonctionnalités, idéale pour tester les performances du 14 Pro. Les joueuses et les joueurs seront heureux de pouvoir faire tourner leurs jeux sans ralentissements, et sans faire chauffer le smartphone.

L’iPhone 14 Pro inaugure la Dynamic Island // Source : Numerama

L’iPhone 14 Pro est-il intéressant à ce prix ?

Il l’est si vous avez le budget pour, et si l’avant-dernier iPhone Pro vous intéresse. L’iPhone 15 Pro 128 Go est commercialisé au prix de 1 229 € sur le store d’Apple. C’est 150 € de plus que cet iPhone 14 Pro en promotion. Niveau photo, le capteur principal de 48 mégapixels s’accompagne d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif x2 de 12 Mpx. L’iPhone 14 Pro est globalement un excellent appareil pour les photos et la vidéo. Les clichés sont détaillés et nets, de jour, mais aussi de nuit. Dommage que la mise au point ait un peu de mal par moments. L’iPhone 14 Pro peut filmer en 4K HDR jusqu’à 60 i/s et propose un mode action pour stabiliser vos vidéos.

Enfin, côté autonomie, l’iPhone 14 Pro tient 24 h dans le cas d’une utilisation normale. Comptez 2 heures pour recharger la batterie.

Pour aller plus loin avec l’iPhone 14 Pro

👉 Retrouvez notre test de l’iPhone 14 Pro

👉 Consultez notre test des nouveaux iPhone 15 pour comparer

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.