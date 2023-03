Plusieurs internautes sont convaincus que Samsung utilise un algorithme pour améliorer artificiellement la qualité des photos de Lune prises avec ses smartphones. Il s’agit en réalité d’un vieux débat, qui n’a plus vraiment de sens aujourd’hui.

Avec le zoom x100 de son Galaxy S23 Ultra, Samsung permet aux propriétaires de ses smartphones de prendre des photos d’une qualité invraisemblable. Grâce à l’utilisation d’un module périscopique, le Galaxy S23 Ultra dispose d’un zoom x10 optique sans perte de qualité, ce qui lui permet de réaliser des miracles pour un terminal de sa taille. Samsung a aussi mis au point un algorithme dont la mission est de sublimer les images a posteriori, afin de rendre le résultat toujours plus incroyable. Difficile de ne pas tomber sous le charme de cette démonstration technologique, le Galaxy S23 Ultra est le smartphone le plus polyvalent en photo en 2023.

Cette polyvalence poussée à l’extrême, c’est justement ce qui énerve plusieurs internautes sur Reddit. Expériences à l’appui, ils démontrent que les photos de la Lune prises par les smartphones « Ultra » de Samsung ne devraient pas être aussi nettes en temps normal. Les anti-Samsung s’en donnent à cœur joie, mais passent à côté du débat.

Un algorithme d’amélioration, ce n’est pas de la triche

Pour prouver que Samsung modifie la réalité, ibreakphotos, un utilisateur de Reddit, a eu l’idée de réduire drastiquement la qualité d’une photo de la lune, de la rendre floue, et de l’afficher sur l’écran de son ordinateur. Avec un téléphone Samsung, il a pris en photo son écran, ce qui aurait dû créer une image d’une qualité médiocre. Pourtant, le résultat s’est avéré très satisfaisant. Le Galaxy semble corriger artificiellement l’image pour la rendre plus jolie.

Voici une photo de la lune prise avec le Galaxy S23 Ultra. // Source : Numerama

Pour certains commentateurs du monde tech comme John Gruber, une personnalité très influente qui ne cache pas ses préférences pour Apple, tout ceci est la preuve que Samsung est « une entreprise corrompue avec une culture de la corruption ». Une pensée partagée par beaucoup d’internautes, qui ont généralement pour point commun de détester Samsung qu’ils voient comme une entreprise qui voudrait tout faire trop vite. Ce qui est regrettable, c’est que personne ne semble prendre le débat de l’amélioration algorithmique des photos au sérieux. Le débat « Apple contre Samsung » oblitère tout le reste.

Ce débat sur les photos de la Lune est tout sauf nouveau. Samsung n’est pas le premier constructeur accusé de tricher pour rendre meilleures les photos de ses smartphones. Avant lui, des constructeurs chinois comme Huawei, Honor ou Vivo ont aussi été accusés de tricher pour donner l’impression que leurs smartphones pouvaient prendre des photos de Lune parfaites. Tous ont juré qu’ils s’agissait de vraies photos, mais que des algorithmes étaient chargés d’améliorer l’image. C’est aussi ce que dit Samsung, qui n’a jamais caché le fait qu’il utilisait des algorithmes, mais réfute l’idée selon laquelle ses photos de Lune seraient fausses.

Sur son site coréen, Samsung explique le fonctionnement de son IA. La marque ne cache pas qu’elle améliore les photos de la Lune. // Source : Samsung

Samsung ne remplace pas artificiellement la Lune

Que se passe-t-il donc avec la Lune chez Samsung ? Le plus probable est que lorsque le smartphone reconnaît la Lune, il applique un filtre spécial pour optimiser la qualité de l’image. En plus d’abaisser subitement la luminosité, Samsung triche sans doute un peu pour rendre les cratères plus nets, en se fondant sur de vraies images de la Lune pour corriger la réalité. Le tout donne alors une photo plus jolie que ce que l’appareil photo du smartphone voit vraiment, sans pour autant être une « arnaque ». Samsung ne remplace pas artificiellement la Lune par une image trouvée sur Internet.

S’étonner de cette pratique, c’est ignorer la manière dont les appareils photo de nos smartphones fonctionnent. Si les iPhone, Galaxy et Pixel sont devenus si bons, c’est en grande partie grâce aux algorithmes de reconnaissance d’image. Capables d’identifier des millions de paramètres, les puces de nos smartphones transforment chaque photo que vous prenez, pour la rendre plus jolie. Lorsque l’on zoome par exemple sur du texte, celui-ci n’est net que parce que le smartphone fait de la compensation de pixels pour éviter un effet pâté. Faire la même chose avec la Lune est un comportement parfaitement normal, que l’on pourrait même qualifier de souhaitable.

Qui a envie d’une Lune surexposée et floue, alors que le smartphone pourrait la sublimer ? Ce serait comme préférer une image totalement noire la nuit, pour éviter d’utiliser un algorithme qui joue sur les paramètres pour augmenter la luminosité.

Voici des photos prises au S23 Ultra. Sans algorithme, le texte en zoom x30 et x100 serait complètement flou. // Source : Numerama

Autre preuve que cette polémique n’a pas vraiment de raison d’être : l’amélioration des photos par l’IA est une option désactivable sur les smartphones Samsung. Il n’est pas souhaitable de la retirer, puisque les photos seront nettement moins belles après, mais tout laisse penser que le bad buzz dans lequel s’est retrouvé Samsung n’a strictement aucun sens.

