DuckDuckGo, le moteur de recherche axé sur la préservation de la vie privée de ses utilisateurs, a annoncé l’arrivée de DuckAssist. Ce service boosté à l’IA rappelle ChatGPT.

La guerre de l’IA continue chez les moteurs de recherche. Après Bing ChatGPT et le plan de Google avec son assistant Bard, c’est au tour de DuckDuckGo de se lancer dans l’intelligence artificielle. Le moteur de recherche a annoncé qu’il se mettait lui aussi à l’IA le 8 mars 2023 dans un post de blog, avec un nouvel outil : DuckAssist.

« DuckAssist est le premier d’une série d’outils de recherche assistés par IA et de mises à jour du moteur de recherche », indique l’entreprise. « C’est gratuit (et sans inscription requise !) et disponible dès aujourd’hui sur le moteur de recherche DuckDuckGo. »

D’après les captures d’écran fournies, DuckAssist fonctionne directement sur la page de recherche, et non pas dans une fenêtre à part. « Si votre question a une réponse simple sur Wikipédia, DuckAssis peut apparaître et utiliser une intelligence artificielle pour générer de manière anonyme un résumé bref et sourcé de ce qu’il a trouvé sur Wikipédia. »

Un exemple de recherche avec DuckAssist. // Source : DuckDuckGo

Encor une intelligence artificielle basée sur OpenAI ?

Plus précisément, comment va fonctionner DuckAssist ? L’outil répondra aux questions « en scannant un groupe de sources spécifiques », indique le site. « Pour l’instant, il consulte Wikipédia, et occasionnellement Britannica (l’encyclopédie en anglais, ndlr). » C’est d’ailleurs pour cette raison que les utilisateurs auront plus de chance d’obtenir de l’aide de la part de DuckAssist si la réponse cherchée figure clairement dans l’encyclopédie en ligne.

Sur quelle intelligence artificielle DuckAssist se base-t-il ? La réponse de DuckDuckGo est peu claire. Dans sa publication, le moteur de recherche raconte seulement que son outil se base sur « les technologies d’OpenAI et d’Anthropic », ce qui n’est pas d’une grande aide. C’est NextImpact qui apporte la réponse : « DuckAssist utiliserait le modèle Davinci d’OpenAI (une version de GPT-3 datant de 2019) et le modèle Claude d’Anthropic. »

Si OpenAI est connue comme l’entreprise à l’origine de ChatGPT, Anthropic est, à l’inverse, encore relativement méconnue. Elle a pourtant été fondée par des anciens d’OpenAI, et a récemment reçu 300 millions de dollars en investissement de la part de Google, selon NextImpact. L’entreprise pourrait donc être amenée à jouer un rôle important à l’avenir dans la guerre de l’IA que se livrent les moteurs de recherche.

Mais, le travail d’Anthropic peut-il éviter les erreurs de ChatGPT ? TechCrunch, qui a pu tester Claude, le modèle développé par Anthropic, raconte que ses premières impressions de l’IA sont « bonnes ». Cependant, « comme ChatGPT, le système souffre de limitation, et peut donner des réponses à des questions dangereuses (par exemple, comment faire de la meth à la maison), et présente des faits qui sont pourtant faux ». Il reste encore beaucoup à faire.

