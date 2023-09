[Deal du Jour] La Fnac propose 30 % de remise sur des packs Hue, à choisir parmi plusieurs combinaisons de produits. 30 % supplémentaires s’applique en plus dans le panier, une fois les articles choisis. De quoi refaire l’éclairage de son intérieur.

Philips brille dans les rayons d’éclairage avec l’une des meilleures gammes d’ampoules connectées. Bien qu’excellentes, les ampoules Philips Hue restent souvent assez chers et rarement en promotion.

C’est quoi, la promotion sur la gamme Hue ?

Sur le site de La Fnac, du 08 septembre au 01 octobre 2023 inclus, vous pouvez bénéficier de 30 % de remise pour l’achat simultané de plusieurs produits de la gamme d’éclairage Hue de Philips.

Pour l’achat d’un Ruban lumineux Philips Hue Lighstrip Plus de 2 m, et d’une Lampe nomade connectée Philips Hue Go Led, tous deux d’une valeur de 89,99 €, 30 % de remise s’appliquent sur le panier. L’offre se déclenche dans votre panier dès l’ajout des deux produits. La lampe nomade passe alors au prix de 36 €.

Et si vous rentrez le code promo HUE23 (en majuscule), le ruban lumineux passe à son tour au prix de 63,02 €.

Enfin, le pont de connexion Philips Hue, nécessaire pour faire tourner tout ce beau monde, est au prix de 59,99 €. Bien qu’il ne soit pas en promotion, les 80 € d’économies faites avec cette offre vous permettent finalement de l’obtenir gratuitement.

C’est quoi, le ruban lumineux Hue ?

Le Philips Hue Lightstrip Plus est un bandeau de LED flexible, qui se découpe et s’installe où vous voulez, un peu comme vous le voulez. Son installation n’est pas compliquée et vous avez la possibilité de mettre les 2 m du ruban au même emplacement, ou de le couper tous les 33 cm aux endroits prévu à cet effet, afin de le raccourcir. Le ruban lumineux de Philips se place facilement via un ruban adhésif. Il peut se coller sur un mur, sur la hotte de votre coin cuisine ou sur les planches d’une bibliothèque.

La configuration est relativement simple, mais nécessite un pont de connexion Hue. Une fois votre Lighstrip branché à une prise de courant, et le pont relié à la box Internet, l’application Hue de Philips trouvera la bande lumineuse instantanément. Vous pourrez alors prendre le contrôle du Lighstrip et configurer votre éclairage à loisir. Ne vous attendez pas à illuminer votre pièce avec cette simple bande lumineuse, qui a surtout pour vocation de créer une ambiance cosy dans votre intérieur. La puissance de 20 watts et les 16 millions de couleurs disponibles permettent avant tout d’apporter l’atmosphère chaleureuse qui sied le mieux à votre pièce. Le ruban se pilote par l’application dédiée, ou grâce aux assistants vocaux d’Apple, d’Amazon ou de Google.

Le ruban lumineux Hue de Philips // Source : Philips

C’est quoi, cette lampe nomade ?

La lampe portable Hue Go de Philips est une lampe LED sans fil, avec batterie intégrée. Son design en forme de bol se pose partout et permet d’orienter la lumière où vous le souhaitez. La batterie est rechargeable, mais la lampe peut aussi se brancher sur secteur. En mode nomade, son autonomie est d’environ 3 h. Comme le Lightstrip, La Hue Go se pilote depuis votre smartphone ou tablette, via l’application Philips Hue. Notez qu’une commande est tout de même intégrée à l’arrière de la lampe, afin de régler l’éclairage. Plusieurs effets de lumière sont directement inclus dans la lampe pour trouver la luminosité de votre choix. Via l’application, vous pourrez créer la lumière de votre choix, parmi les 16 millions de couleurs.

Vous pouvez programmer l’allumage et l’extinction de la Hue Go, et choisir une luminosité prédéfinie en fonction du moment (Réveil, Lecture ou Relaxation). La lampe nomade de Philips ne nécessite pas le pont de connexion pour fonctionner, mais vous passerez à côté de quelques fonctionnalités.

La lampe Hue Go // Source : Philips

