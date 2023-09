Impressionnante dans sa version bêta, l’intelligence artificielle générative d’Adobe, qui crée et modifie des images grâce à de simples requêtes textuelles, est maintenant disponible en version finale. Le début d’une révolution pour la suite d’Adobe, avec des limites techniques pour commencer.

Aujourd’hui, Adobe est connu pour ses applications créatives. Demain, le sera-t-il pour ses intelligences artificielles créatives ?

Mercredi 13 septembre, le géant derrière Photoshop et Premiere annonce le début de la commercialisation de son intelligence artificielle Firefly, désormais intégrée à ses logiciels Photoshop, Illustrator et Express (et sans doute plus dans le futur). Firefly est aussi disponible directement depuis le web, pour permettre aux débutants de générer du contenu en illimité, sans aucune connaissance technique. Adobe se lance aussi dans la commercialisation de son IA pour les entreprises, afin de faire de Firefly un modèle incontournable de l’industrie, devant Midjourney.

Adobe Firefly va transformer les logiciels d’Adobe

Après six mois en version bêta, l’intelligence artificielle Adobe Firefly est prête. Désormais capable de parler plusieurs langues, dont le français, Firefly prend la forme d’un champ texte dans lequel il suffit d’insérer une consigne pour que le logiciel s’exécute. Agrandis l’image, supprime les gens, mets-moi un t-shirt bleu, rajoute un chien… En quelques secondes, Firefly peut tout faire, y compris créer une image à partir de rien.

Un système de crédits, pour ne pas casser la machine

Si Firefly est désormais disponible pour tous, son utilisation n’est pas encore illimitée. Pour éviter de saturer ses serveurs, Adobe a décidé de mettre en place un système de jetons. Chaque abonné Creative Cloud disposera d’un nombre d’essais limités et sera bridé ensuite, avec des demandes qui prendront plus de temps. Évidemment, Adobe va vendre des jetons, pour que l’on puisse acheter plus de demandes Firefly si on le souhaite.

Autre nouveauté, des crédits pour s’assurer qu’Adobe Firefly n’a pas volé une image, afin de pouvoir publier l’image facilement. La question des droits d’auteur reste à régler, mais la démarche d’Adobe est intéressante.

Pour devenir encore plus un géant de l’IA, Adobe compte aller encore plus loin avec des API pour les développeurs, ainsi que des versions entreprise de Firefly. Son objectif est que son IA ne se contente pas de ses propres logiciels, afin d’apposer sa patte artistique sur le monde… et développer un nouveau modèle économique.

