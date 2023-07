Le « Generative Fill » d’Adobe, capable de générer une image, de rajouter un élément ou de changer un arrière-plan à l’aide d’une phrase, parle maintenant 103 langues. Une avancée majeure pour son adoption par le grand public.

Avec son intégration à Photoshop, Express et Illustrator (et prochainement d’autres logiciels de la suite Creative Cloud), Adobe Firefly est une des intelligences artificielles génératives au plus grand potentiel. Le générateur d’images d’Adobe, capable de réaliser les rêves les plus improbables de ses utilisateurs grâce à des phrases, est aujourd’hui disponible en test sur le web, mais aussi intégré aux versions bêta de quelques applications Adobe.

Le 12 juillet 2023, Adobe annonce le lancement de Firefly dans 103 langues, avec une interface traduite dans 20 langues. Cela veut dire que vous pouvez désormais demander à Photoshop de « faire apparaître un chien sur les escaliers » sans avoir à composer votre prompt en anglais.

Adobe mise beaucoup sur l’IA générative

Connus pour leur difficulté d’utilisation, les logiciels d’Adobe sont en train de prendre une belle avance grâce à l’IA générative. Certains montages autrefois compliqués, qui pouvaient prendre plusieurs dizaines de minutes, peuvent désormais être réalisés un débutant à l’aide d’une simple phrase. Il suffit d’entourer l’endroit que l’on veut changer, d’écrire et de cliquer sur générer. Comme par magie.

Supprimer des personnes devient très (trop) facile avec l’IA de Photoshop. Il suffit d’entourer et d’écrire « Supprime la personne ». // Source : Numerama

En trois mois, le « Generative Fill » d’Adobe Firefly a permis de générer plus d’un milliard d’images, alors qu’il n’est pas encore disponible dans les versions stables des logiciels Adobe. « Aujourd’hui, nous rendons Firefly accessible à un plus grand nombre de personnes en leur permettant de rédiger des prompts dans leurs langues préférées, un prérequis pour que les créateurs de contenu puissent donner vie à leurs idées et créer des contenus uniques », déclare Ely Greenfield, CTO d’Adobe, dans le communiqué de presse envoyé par la marque.

En proposant Adobe Firefly en français, Adobe prend de l’avance sur Midjourney ou Dall-E, les références pour la création d’images.

