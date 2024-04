Lecture Zen Résumer l'article

Le harcèlement scolaire, ou la violence originelle : dans notre chronique de la semaine, dans Le Meilleur des Mondes, sur France Culture, nous revenons sur l’enjeu du cyberharcèlement et ce qu’il dit de nous en tant que société. Avec une série et un livre à découvrir absolument.

L’omniprésence de l’extrême-droite sur les réseaux sociaux, comme enjeu politique, pose aussi la question de l’origine de la violence systémique et des rapports de domination. Cette violence s’installe en réalité très tôt, à l’aube de nos vies : c’est le harcèlement scolaire. Ce fléau prend de nos jours une forme numérique, avec le cyberharcèlement.

Une étude de l’OMS en 2024 menée dans 44 pays montre que 16 % des enfants et ados ont vécu du cyberharcèlement, un chiffre en nette augmentation depuis 2018. Le nombre de jeunes qui commettent du cyberharcèlement est lui aussi en augmentation. L’OMS estime dans cette étude qu’on peut parler d’un enjeu lié aux droits de l’Homme.

La meilleure série sur le harcèlement

La meilleure série sur le harcèlement scolaire, c’est AlRawabi School for Girls, une série jordanienne sur Netflix. Elle est anthologique : à chaque saison son histoire dans le même lycée. La première est dédiée à une ado harcelée, qui décide de mettre en place un plan pour se défendre. La série, dans cette saison, montre bien toutes les mécaniques du harcèlement, et comment cela se déploie à la fois dans le monde physique et virtuel.

La seconde saison est entièrement axée sur les réseaux sociaux : Sarah rêve d’être connue sur TikTok, mais, quand ce sera réellement le cas, sa vie va tourner au cauchemar.

Rares sont les séries qui parviennent à intégrer réellement l’usage et l’impact des réseaux sociaux dans la vie des personnages. AlRawabi School for Girls y parvient. Et elle montre quelque chose de tout aussi important : les réseaux sociaux amplifient ce qui existe, ils ne créent rien de fondamentalement nouveau.

Elle a menti pour les ailes, un livre brillant

Un livre brillant le montre également : Elle a menti pour les ailes, de Francesca Serra. L’héroïne, Garance, rêve de faire partie des « populaires » du lycée. Sauf que les intentions de celles et ceux qui l’entourent n’ont rien de bienveillantes. Un jour, alors qu’elle est omniprésente sur les réseaux, Garance disparaît mystérieusement. Que lui est-il arrivé ?

L’autrice réussit à parler du cyberharcèlement de la meilleure façon : non comme la source du problème, mais comme une sorte de haut-parleur. On divise trop souvent cyberharcèlement d’un côté, et harcèlement scolaire de l’autre. Les réseaux sociaux ont mis en lumière ce qu’il se passe dans les écoles, collèges et lycées : la construction de la domination. C’est là que se réinstalle à chaque génération la hiérarchie sociale, la loi du plus fort, les discriminations. Aucune utopie ne peut naître tant que la domination nous est apprise à l’aube de nos vies.

Si la violence systémique est un problème politique, et que cette violence naît à l’école, alors on ne peut pas améliorer les rapports humains sans traiter le problème à la source : le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement qui en découle sont des urgences politiques absolues.

Pour écouter Le Meilleur des Mondes

Pour (ré)écouter Le Meilleur des Mondes, par François Saltiel, rendez-vous sur le site de Radio France ou sur toutes les plateformes d’écoute. Cet épisode explore les réseaux sociaux face à une nouvelle vague réactionnaire.

