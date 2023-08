La morning routine consiste en une vidéo dans laquelle un internaute se filme en train d’effectuer sa série de rituels du matin, et se prépare pour sa journée. Si elle fascine, la morning routine est aussi un condensé d’injonctions et est régulièrement décriée.

Qu’est-ce que la morning routine sur les réseaux sociaux ?

Chacun a ses petites habitudes pour se préparer à une nouvelle journée, souvent de travail. Sur les réseaux sociaux, ces petites habitudes, justement, intéressent et sont filmées pour les partager avec des abonnés : c’est la morning routine. Préparation du petit déjeuner, petite séance de sport, tenue choisie dans les moindres détails, affirmations positives pour se motiver… tout y passe.

La tendance est une des plus connues sur les plateformes : le hashtag #morningroutine a été vu plus de 22 milliards de fois sur TikTok ces trois dernières années. Et, voici comment la plateforme chinoise la définit : « Sur notre liste de bonnes résolutions : bien commencer la journée ! Que ce soit une séance d’entraînement énergique, un petit déjeuner sain, une séance de méditation apaisante ou encore une douche froide, tout y passe ! Montre-nous ta #morningroutine préférée et ce qui la rend si spéciale. »

@audrey.audreyyy Had a super early meeting this morning and I was rewarded with the most spectacular sunrise in NYC 🌇 #nyc #morningroutine #adayinmylife ♬ powerful – favsoundds La morning routine parfaite, avec vue sur New York City en prime.

Pourquoi parle-t-on de « morning routine » ?

L’expression vient du mot anglais « morning » qui veut dire matin, et « routine », qui a la même signification en anglais qu’en français. La « morning routine » est donc l’ensemble des habitudes prises juste après s’être levé. Sur les réseaux sociaux, tout le monde utilise l’expression anglophone.

Celle-ci a d’abord été popularisée sur YouTube, avec les vidéos d’influenceuses et influenceurs filmant dans les moindres détails leurs faits et gestes matinaux, avec des titres tels que « Morning routine : j’ai tout changé et ça va », « Ma routine matinale réaliste de 6h : habitudes saines et productives ! » ou encore « Morning routine back to school ».

Sur TikTok, la tendance a explosé. Il existe même des sous-catégories de morning routine. Le hashtag #5to9 fait, par exemple, référence aux morning routine entre 5 et 9h du matin, pendant lesquelles les plus motivés font du sport, du ménage, en bref, tout ce qu’ils ne peuvent pas faire le reste de la journée. Il existe aussi le hashtag #aestheticmorningroutine, qui consiste à filmer sa morning routine de la manière la plus belle et artistique possible.

La morning routine et les attentes sociales

La morning routine est plus qu’une tendance qui consiste à présenter son début de matinée. Elle est empreinte d’une certaine culture du développement personnel et d’injonctions à la productivité dans un monde capitaliste, notamment avec cette idée populaire que l’avenir appartiendrait à celles et ceux qui se lèvent tôt. D’après Sophia Choukas-Bradley, professeure en psychologie à l’université de Pittsburgh, interrogée par le Washington Post, « nous sommes particulièrement attirés par tout type de contenu de médias sociaux qui semble ascendant et ambitieux, tout en restant accessible ». C’est ce qui nous pousserait à regarder les morning routine des autres. Cela a aussi pu aider certaines personnes qui manquaient de motivation et d’organisation au moment des confinements liés au Covid-19.

Ce temps est aussi un moment privilégié pour les influenceuses et les influenceurs qui peuvent en profiter pour mettre en avant les produits de leurs sponsors. Car la morning routine fait souvent rêver en nous donnant envie, nous aussi, de romantiser nos vies. « Lorsque vous présentez cela comme une ‘routine matinale’ — comme si c’était quelque chose que vous faisiez spontanément tous les jours… cela donne l’impression que vous êtes véritablement un adepte et un consommateur de ces marques », explique d’ailleurs le professeur Crystal Abidin, anthropologue numérique, au média britannique The Guardian. La morning routine est donc un bon argument commercial.

Quand la morning routine est tournée en dérision

Ces attentes sociales peuvent être pesantes. Rester au lit a une image plutôt négative. Pourtant, dans les commentaires des vidéos TikTok de morning routine, beaucoup d’internautes déclarent ne pas être du matin. La vue de ces morning routine parfaites peut même angoisser ou faire culpabiliser : « Comment font ces tiktokers pour se réveiller avec de l’énergie, moi, je vais à la salle de bain avec ma couverture sur moi… », réagit une internaute à une vidéo de morning routine. Une autre jeune femme avertit dans un commentaire : « N’oubliez pas que sa vie ne ressemble pas à ça tous les jours ! Les influenceurs ne publient que les meilleurs moments de leur vie ! VOUS N’ÊTES PAS PARESSEUX, NE COMPAREZ PAS ! 💞 »

En réaction, d’autres formes de morning routine sont apparues sur les réseaux sociaux, que ce soit des parodies ou encore des morning routine plus réalistes et moins romantisées. On y voit des utilisatrices et des utilisateurs se lever avec beaucoup de difficultés ou manquer d’ingrédients pour faire leur petit déjeuner.

Si c’est aussi votre cas, ne paniquez pas, vous n’êtes probablement pas la ou le seul. Vous pourrez toujours vous rattraper en maitrisant une prochaine tendance TikTok fondamentale pour la réussite future de votre vie.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !