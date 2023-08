Les Skyblogs, les blogs préférés des collégiens et lycéens du début des années 2000, c’est fini. C’est toute une page de l’histoire de l’internet français qui se tourne.

C’est fini. Les Skyblogs, les blogs créés au début des années 2000 par la radio Skyrock, disparaissent ce lundi 21 août 2023. L’annonce avait été faite à la surprise générale le 23 juin 2023, prenant de court de nombreux internautes, anciens utilisateurs ou non. La décision de débrancher la plateforme avait été prise pour que Skyblog se mette « en conformité avec la législation sur les données personnelles », avait déclaré le groupe. Les blogs et leur « présentation candide et éruptive » ne seront cependant pas totalement effacés de la surface du web : l’INA et la BNF vont numériser et archiver ces créations uniques.

Les blogs devraient disparaitre dans la journée du 21 août 2023. Il est encore temps de sauvegarder votre skyblog, si vous le désirez.

Les Skyblogs, symboles de l’internet des années 2000

Les Skyblogs ont marqué toute une génération. Créés en 2002, ces blogs gratuits ont été massivement adoptés par les générations de collégiens et de lycéens, devenant le premier réseau social français. Entre des visuels parfois agressivement colorés, des messages dans un français approximatif et des demandes de « lâchage de commentaires », une vraie sous-culture s’est formée sur les blogs pendant quelques années.

La page d’accueil de Skyblog, le 21 août 2023 // Source : Capture d’écran Numerama

La popularité de la plateforme a été immense en France, mais pas que : Skyblog a trouvé des fans à l’étranger. Le succès a été tel qu’en 2007, Skyblog était le 17e site le plus visité au monde et il s’agissait du 7e réseau social au monde en juin 2008.

Le succès n’a cependant pas duré. Avec l’arrivée de Facebook, Twitter, puis Instagram, les blogs se sont peu à peu dépeuplés, les utilisateurs les plus jeunes se rabattant vers les derniers réseaux sociaux. Un certain nombre de fidèles sont pourtant restés sur la plateforme pendant près de 20 ans, continuant de faire vivre leurs blogs et leurs communautés.

La fin de Skyblog a généré beaucoup de nostalgie, pour toute la génération de collégiens qui ont créé leur blog dans leur jeunesse. Elle est néanmoins encore plus rude pour pour tous les utilisateurs et utilisatrices qui entretenaient leurs blogs depuis des années, avec passion et détermination. Pour eux, la fin de Skyblog représente « une catastrophe », alors que de plus en plus de services sont payants, peu accessibles aux personnes n’ayant pas de connaissance en informatique, ou sont des services américains, répondant à des règles, des codes et des algorithmes de modérations. Une immense page d’internet se tourne.

