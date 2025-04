Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Lancé en octobre 2024, la version 3S du Meta Quest 3 est un casque de réalité mixte vendu à un prix accessible pour le commun des mortels.

Avec le Quest 3S, Meta propose un casque de réalité mixte vendu autour de 300 €, soit bien moins cher que ses concurrents dans le même domaine, et surtout bien loin des 4 000 € du Vison Pro d’Apple. Si vous avez toujours eu envie de tester la réalité virtuelle et la réalité mixte, ce casque est tout trouvé, même s’il fait quelques concessions pour réduire son prix.

Le Meta Quest 3S est habituellement commercialisé à 329,99 €. Il est en ce moment disponible sur Amazon au prix 299,99 € et au même prix sur le site de Boulanger.

Le casque s’accompagne du jeu Batman: Arkham Shadows offert gratuitement, au lieu de 45,99 € normalement.

C’est quoi, ce casque de réalité mixte ?

Avant de parler du casque, il convient de faire un point sur la technologie associée au Meta Quest 3S. La réalité virtuelle vous plonge dans un faux monde en 3D, tandis que la réalité mixte superpose ce monde virtuel au monde réel.

Le Meta Quest 3S est un casque de réalité virtuelle et de réalité mixte qui vous laisse voir votre environnement, grâce à deux caméras qui filment devant vous. Vous pourrez donc regarder une reproduction de la réalité, qui manque certes de lumière, mais qui s’accompagne d’une correction numérique honnête, ainsi que des objets 3D ou un écran.

Niveau confort, le poids de 515 g du casque peut se ressentir après une longue utilisation. Les sangles ajustables qui vont derrière et sur le crâne font heureusement un bon travail de maintien. Les manettes embarquent les classiques joysticks, gâchettes et boutons. L’ergonomie est bonne et un suivi des mains est présent, mais manque légèrement de précision. Autre point noir : il faut deux piles AA pour alimenter les manettes. Reste que ces deux pads sont fiables et font le travail demandé.

Meta Quest 3S // Source : Meta

À ce prix, ce casque de Meta est-il une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire si vous voulez vous essayer à la réalité mixte sans débourser une somme trop importante. Meta a bien sûr fait quelques concessions techniques pour rendre son casque abordable. Les écrans sont le point faible du Meta Quest 3S, avec un champ de vision de 96 degrés (90 en vertical) et une définition par écran de 1 832 par 1 920 pixels, pour un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Les images sont un peu floues sur les côtés, ce qui peut gêner l’expérience pour une utilisation bureautique, par exemple. Pour jouer ou simplement regarder un film, le casque s’en tire cependant très bien.

Sa puce Snapdragon XR2 Gen 2, épaulée par 8 Go de RAM, garantit une expérience sans ralentissements et qui convient très bien pour les jeux vidéo. Batman: Arkham Shadow, offert avec le casque, est d’ailleurs très bon pour tester le potentiel du Quest 3S. Enfin, son autonomie est de 2 h 30 environ, soit dans la bonne moyenne des casques de ce genre.

Les points à retenir sur le Meta Quest 3S :

Les finitions du casque et des manettes

La réalité mixte convaincante

La puce Snapdragon XR2 Gen 2, parfaite pour les jeux vidéo

