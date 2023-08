[Deal du jour] Vous souhaitez passer à la fibre et avoir une offre TV satisfaisante en même temps ? Il existe de nombreux abonnements, avec des options TV différentes, à des prix raisonnables. Voici les meilleurs forfaits du moment.

Les offres fibre avec leur box TV les plus avantageuses du moment

Notre comparatif des meilleures offres fibre vous donnera un bon aperçu de ce que propose bon nombre d’opérateurs. En ce qui concerne les offres fibre disposant également d’un service box TV, voici notre sélection des meilleurs fournisseurs :

Freebox pop : un abonnement complet

Bbox fit : une box TV comprise dans l’offre fibre du moment

RED Box : le bon compromis avec un mois offert

1. La Freebox Pop et son offre très complète

Free propose pas moins de trois Freebox différentes avec son offre internet. Avant d’aller plus loin, consultez notre guide pour tout savoir sur les Freebox, et choisir la plus adaptée à vos besoins. La Freebox Pop n’est pas la moins chère des box internet de l’opérateur, mais elle possède probablement le meilleur rapport qualité prix, avec ses nombreuses options. Elle est proposée au prix de 29,99 € par mois la première année, et sans engagement. Son prix passera ensuite à 39,99 € par mois, mais vous pourrez résilier si vous le souhaitez. Ses débits vont jusqu’à 5 Gbit/s descendant, et jusqu’à 700 Mbit/s en débit montant, avec le Wi-Fi 6. Notez qu’un répéteur Wi-Fi est aussi inclus sur demande.

Si vous ne souhaitez disposer que de la fibre, ce n’est clairement pas l’abonnement vers lequel vous tourner, mais elle s’accompagne du très bon player Pop qui tourne sous Android TV. Une fois branché à votre téléviseur, il vous permet de visionner du contenu en 4K HDR et Dolby Vision, sur vos plateformes de SVOD habituelles. Le Dolby Atmos est aussi de la partie du côté de l’audio. Bien sûr, il est préférable de posséder l’installation TV et audio nécessaire pour en profiter.

LA freebox Pop, le player Pop et un répéteur Wi-Fi // Source : Free

Toujours est-il que le player Pop est une box TV plus que correct pour transformer votre téléviseur en Smart TV, même si votre installation ne permet pas la 4K. Les services TV et les nombreuses options, comme la présence de l’assistant vocal de Google, est un plus non négligeable. Enfin, Prime Video est en option avec les 6 premiers mois offerts, puis 6,99 € par mois, Canal+ Series est en option 12 mois inclus, puis 9,99 € par mois, ainsi que Disney+ en option 3 mois inclus, puis 8,99 € par mois. De quoi profiter de nombreux programmes gratuitement.

2. La Bbox fit et sa box TV

La fibre avec la Bbox fit de Bouygues est normalement au prix de 18,99 € par mois avec un engagement d’un an. En ce moment, Bouygues propose une offre baptisée Série Spéciale Bbox fit qui comprend cet abonnement fibre ainsi qu’une box TV Bbox 4K, au prix de 19,99 € par mois. L’abonnement nécessite un engagement d’un an. Passé les 12 premiers mois, il revient à son prix normal de 37,99 € par mois, mais vous pourrez résilier.

La Bbox fit n’est pas la fibre la plus rapide du marché, avec ses débits jusqu’à 400 Mo/s en téléchargement et envoi, mais elle a le mérite d’offrir une connexion stable.

L’offre Série Spéciale de Bouygues est très avantageuse // Source : Bouygues

Toujours est-il qu’avec le décodeur TV inclus dans l’offre, à moins de 20 € par mois, c’est actuellement l’un des meilleurs rapports qualité/prix pour un abonnement fibre et TV. Notez qu’une ligne fixe est aussi comprise, avec appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays.

3. Le bon compromis RED Box

L’abonnement fibre de RED avec le Wi-Fi 5, et décodeur TV, est proposé au prix de 21,99 € par mois, sans engagement, la première année. Passé un an, l’abonnement revient au prix de 32,99 € par mois, mais vous pourrez résilier. RED by SFR offre en ce moment un mois d’abonnement.

La fibre de RED offre une connexion sur le réseau SFR, jusqu’à 500 Mo/s en téléchargement et envoi, avec Wi-Fi 5. Pour 7 € de plus par mois, vous pouvez profiter du Wi-Fi 6 si vous en faite la demande. Les débits de la RED Box sont rapides et fiables et vous permettent de profiter de la box TV Android Connect et de sa 4K. Le boîtier Connect TV s’installe rapidement et vous permet d’avoir accès aux plateformes de SVOD classiques. Sans égaler les box TV les plus performantes sur le marché, ce décodeur Android fait un bon travail pour transformer votre téléviseur en Smart TV, avec des menus clairs et une interface fluide.

Sans décodeur TV, le prix de l’abonnement est de 19 € par mois // Source : Red by SFR

Enfin, une ligne téléphonique avec appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et DOM et dans plus de 100 pays est ouverte. Les appels illimités vers les mobiles sont actuellement compris dans l’abonnement.

