Pour distinguer ses imprimantes low cost de ses imprimantes les plus chères, HP veut faire croire que certains modèles sont seulement Wi-Fi. Problème : le port USB est en réalité toujours là, caché derrière un autocollant.

Régulièrement critiquées, les imprimantes ne vont pas être aidées par la nouvelle polémique provoquée par HP. Sur Mastodon, un utilisateur qui répond au pseudo de « netspooky » dévoile une drôle d’affaire, qui pourrait faire sourire si HP n’avait probablement pas piégé des milliers de clients avec son subterfuge.

Netspooky a acheté une imprimante d’entrée de gamme, présentée comme « seulement Wi-Fi ». Par curiosité, il a eu la bonne idée de retirer l’autocollant indiquant qu’il n’y avait pas de port USB à l’arrière du périphérique. Surprise, il a trouvé derrière l’autocollant un port USB, évidemment fonctionnel.

Un mensonge pour optimiser les ventes

Pourquoi cacher un port USB derrière un autocollant « pas de port USB » ? Tout simplement pour vendre des services. En faisant croire que son imprimante low cost est seulement Wi-Fi, HP force ses propriétaires à télécharger une application et à configurer son application de cloud ou HP Instant Ink, son service de livraison de cartouches d’encre. Les acheteurs payent moins cher en magasin (parfois moins de 50 euros), mais risquent de lui donner de l’argent au travers de ses services. Avec un câble USB, il suffirait d’un Ctrl+P ou Cmd+P pour imprimer, sans la moindre configuration. (Et croyez-nous, configurer le Wi-Fi sur une imprimante d’entrée de gamme n’est pas facile…)

Quand il a acheté cette imprimante, Netspooky avait déjà envisagé la possibilité d’un mensonge de HP. Puisque les autres imprimantes de HP ont un port USB et que certains modèles ressemblent à celui qu’il possède, Netspooky avait imaginé, à juste titre, que HP n’allait pas s’embêter à changer le design de son imprimante juste pour vendre des services. L’option autocollant est ridicule, mais efficace. C’est aussi un bon moyen d’inciter à dépenser plus pour une imprimante plus chère, avec un port filaire.

Une imprimante HP. // Source : HP

Ce n’est pas la première fois que HP est accusé de pratiques douteuses avec ses imprimantes. Encre restante mais cartouche présentée comme vide, système de DRM pour empêcher l’utilisation de cartouches d’autres marques… Les constructeurs d’imprimantes vivent dans un monde très fermé, qui oblige les utilisateurs à dépendre de leurs services.

Des imprimantes « sans USB » sont-elles commercialisées en France ? D’après nos rapides recherches, mêmes les modèles les moins chers vendus chez nous sont présentés comme USB et Wi-Fi (mais nous n’en avons pas acheté pour vérifier). HP France prend sans doute moins ses clients pour des idiots.

