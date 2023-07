Et si vous laissiez votre imprimante se gérer toute seule ? C’est en substance ce que vous propose HP avec son service Instant Ink. Un abonnement clés en main qui vous permet de recevoir votre encre directement dans votre boîte aux lettres.

Que vous ayez besoin d’un document administratif pour constituer un dossier important, d’une photo à afficher chez vous, ou bien d’un bordereau d’envoi pour votre dernière vente Vinted, une imprimante peut vous aider de bien des façons. Toutefois, entre les cartouches d’encre vides ou sèches et les drivers que l’on a oublié de mettre à jour, nombreux sont les obstacles à se dresser entre vous et votre précieuse impression.

Des cartouches d’encre qui arrivent directement chez vous, quand vous en avez besoin, voilà la promesse d’Instant Ink. // Source : HP

Ces problèmes, HP, constructeur expérimenté dans le monde des imprimantes, a décidé de les adresser ces dernières années. Sa réponse ? Des imprimantes plus connectées et plus intelligentes, capables d’anticiper les besoins de chacun, et des services pensés pour se délester de tâches aussi ingrates que l’achat de cartouches d’encre.

Choisir une imprimante adaptée à vos usages

La première étape consiste généralement à choisir un appareil adapté à vos besoins d’impression. On y pense pas toujours, mais chaque technologie (laser ou jet d’encre, tout-en-un ou mono fonction) possède ses avantages et ses défauts :

Vous imprimez beaucoup : orientez-vous vers une imprimante laser comme la HP LaserJet M110we. Ces machines sont largement plus rapides, que leurs homologues à jet d’encre, capable de sortir jusqu’à une page par seconde, avec pour contrepartie un coût d’achat un peu plus élevé. Elles offrent aussi une impression plus durable (UV et eau), et plus nettes.

orientez-vous vers une imprimante laser comme la HP LaserJet M110we. Ces machines sont largement plus rapides, que leurs homologues à jet d’encre, capable de sortir jusqu’à une page par seconde, avec pour contrepartie un coût d’achat un peu plus élevé. Elles offrent aussi une impression plus durable (UV et eau), et plus nettes. Vous imprimez ponctuellement : étonnamment, une imprimante laser est aussi susceptible de vous convenir. La raison ? L’utilisation d’un toner plutôt qu’une cartouche d’encre. Ces dernières, en cas de faible utilisation, peuvent en effet se boucher et entrainer de nombreux incidents, ou avoir un impact sur la qualité de l’impression. Vu le prix des cartouches d’encre par rapport à celui d’un toner, il serait dommage de devoir remplacer vos cartouches trop souvent.

étonnamment, une imprimante laser est aussi susceptible de vous convenir. La raison ? L’utilisation d’un toner plutôt qu’une cartouche d’encre. Ces dernières, en cas de faible utilisation, peuvent en effet se boucher et entrainer de nombreux incidents, ou avoir un impact sur la qualité de l’impression. Vu le prix des cartouches d’encre par rapport à celui d’un toner, il serait dommage de devoir remplacer vos cartouches trop souvent. Vous imprimez des photos : dans ce cas, une imprimante à jet d’encre comme la HP Envy Inspire est faite pour vous. La technologie jet d’encre offre une qualité d’impression supérieure en photo, ainsi qu’une meilleure résolution. Ces machines sont aussi plus « souples » dans leur utilisation puisque vous pouvez aussi les utiliser avec du papier spécial, voir des CD (si vous êtes vintage).

dans ce cas, une imprimante à jet d’encre comme la HP Envy Inspire est faite pour vous. La technologie jet d’encre offre une qualité d’impression supérieure en photo, ainsi qu’une meilleure résolution. Ces machines sont aussi plus « souples » dans leur utilisation puisque vous pouvez aussi les utiliser avec du papier spécial, voir des CD (si vous êtes vintage). Vous avez un budget limité : le bon choix dans ce cas-là penche définitivement du côté du jet d’encre. Proposé à moins de 50 euros, un modèle comme la HP DeskJet 2723e comblera vos attentes. Cerise sur le gâteau, elle dispose même d’un scanner pour numériser vos documents.

Le choix d’un imprimante adaptée à vos besoins est primordial pour vous simplifier la vie. // Source : HP

Il va sans dire que les imprimantes âgées sont aussi plus susceptibles de vous causer des désagréments. Un modèle récent, à jet d’encre ou laser, a moins de chance de vous faire défaut. Grâce à sa partie hardware déjà, qui dispose de fonctions de nettoyage automatique des têtes d’impression avancées, mais aussi grâce à sa partie logicielle. HP en particulier, a insisté sur cette dernière partie avec des services comme HP+ ou HP Instant Ink.

HP+ : un programme destiné à vous simplifier la vie

Afin d’améliorer l’expérience utilisateur de ses imprimantes, et minimiser les déconvenues et autres problèmes aussi intempestifs que chronophages, HP a développé HP+. Un service très complet qui, après inscription, offre de nombreux avantages à ses utilisateurs. L’une des fonctionnalités les plus intéressantes reste la connexion de votre machine au cloud HP.

Cela lui permet non seulement de se mettre à jour seule dès que le besoin s’en fait sentir, mais de bénéficier d’une option lui permettant de résoudre seule les soucis de connexion. Plus besoin de chercher pendant des heures pourquoi cette imprimante capricieuse n’apparait plus dans les périphériques : elle le fera pour vous dans son coin.

HP Smart vous permet de scanner simplement un document avec votre smartphone avant de l’imprimer. // Source : HP

Parmi les autres avantages offerts par HP+, on retrouve notamment :

une extension de la garantie de l’imprimante d’un an ;

la mise à disposition de fonctionnalités avancées dans l’application HP Smart ;

une protection renforcée contre les accès extérieurs malveillants.

Dernier avantage proposé par HP+ : un abonnement de six mois à HP Smart Ink. Derrière ce nom se cache un service intéressant, plutôt malin, qui vous débarrassera des dernières contraintes liées à l’utilisation de votre imprimante.

Des cartouches d’encre qui arrivent directement sur le pas de la porte

Hors souci de connexion, l’un des plus gros problèmes des imprimantes reste sans conteste la panne sèche. Trouver le bon revendeur, le bon modèle de cartouche ou de toner, faire le choix entre produit officiel ou non, et ne pas y laisser son PEL n’a rien d’une sinécure. Avec Instant Ink, Hp vous déleste de ce problème. Comment ? Tout simplement en laissant votre imprimante gérer toute seule son besoin en encre.

Instant Ink se présente sous la forme d’un abonnement mensuel qui se fonde sur le nombre de pages que vous estimez imprimer chaque mois. L’imprimante comptabilise les pages imprimées ainsi que ses niveaux d’encre (ou de toner), ce qui lui permet d’anticiper ses besoins. Lorsqu’elle estime qu’elle ne sera pas en mesure de vous permettre d’imprimer les pages dont vous aurez besoin, elle contacte Instant Ink pour qu’un consommable soit livré directement chez vous, comme par magie.

Plus besoin de chercher pendant des heures quelle cartouche convient à votre imprimante, Instant Ink s’en occupe pour vous. // Source : HP

Histoire de vous débarrasser de toutes contraintes, HP Instant Ink se charge aussi du recyclage des cartouches vides. Le service vous enverra régulièrement des enveloppes prépayées pour que vous puissiez renvoyer vos consommables à une entreprise spécialisée.

Instant Ink est compatible avec une large gamme d’imprimantes HP, et se décline en forfaits encre et toner, qui disposent chacune de plusieurs formules. Le forfait encre est disponible à partir de 0,99 euro par mois pour 10 pages, tandis que le forfait toner est proposé à partir de 1,99 euro par mois pour 50 pages.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.