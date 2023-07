[Deal du jour] Pour faire ses premiers pas dans la domotique, ou pour rajouter des ampoules à votre éclairage déjà existant, le kit de démarrage Philips Hue est idéal. Il comprend trois ampoules Hue E27 et le pont de connexion, le tout en promo pour les soldes.

C’est quoi, la promotion sur ce kit Philips Hue ?

Pour la fin des soldes, Rue Du Commerce propose une réduction sur le pack de démarrage White & Color Ambiance de Philips Hue qui contient trois ampoules et le pont de connexion. Habituellement vendu 179,99 €, il est en ce moment au prix à 99,99 €. Notez que vous devrez débourser 3,99 € de frais de livraison.

👉 Ne ratez aucune offre pendant les soldes grâce à notre guide spécialement dédié.

C’est quoi, ce pack de trois ampoules connectées Philips soldé ?

Pour celles et ceux qui souhaitent démarrer dans la domotique, l’éclairage des pièces est idéal pour se lancer. La gamme Hue est, en effet, complète et surtout très simple à prendre en main. Ce kit de démarrage contient l’essentiel pour vous constituer un éclairage connecté complet, avec trois ampoules E27 de lumière blanche ou colorée, et le pont de connexion indispensable à son fonctionnement.

L’éclairage connecté est facile et rapide à configurer. Les ampoules sont prêtes à l’emploi, et il vous suffit de les relier au pont de connexion pour les utiliser. Vissez-les dans vos luminaires, branchez le pont puis connectez-le à votre routeur Wi-Fi. Via l’application Philips Hue disponible sur iOS et Android, vous n’avez plus qu’à trouver le pont et vos ampoules Hue pour commencer à vous amuser avec votre éclairage.

Si vous avez un téléviseur Philips Ambilight, ce dernier fonctionne de concert avec votre éclairage connecté // Source : Philips

Est-ce que ce kit Hue en solde est une bonne affaire ?

Les kits Hue de Philips sont régulièrement en promotion, mais rarement en dessous de 100 €, c’est donc une excellente affaire pour trois ampoules et le pont de connexion. Vous pouvez comparer la gamme Hue avec d’autres marques d’éclairage connecté, dans notre guide des ampoules connectées. L’application Philips Hue est ergonomique et bien conçue. Elle vous permet de gérer vos ampoules via votre smartphone ou tablette. Vous pourrez modifier l’intensité lumineuse et la couleur de l’éclairage pour créer l’ambiance parfaite.

Les assistants vocaux Google Assistant, Siri d’Apple et Alexa d’Amazon sont compatibles avec la gamme Hue. Ils vous permettent de contrôler vos ampoules à la voix. « Active la couleur rouge dans le salon » ou encore « baisse l’intensité de la lumière » font partie des commandes vocales possibles. Notez qu’avec l’application, vous pouvez contrôler jusqu’à 50 lampes intelligentes.

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Retrouvez notre sélection de téléviseurs en solde, dont un téléviseur Ambilight, compatible avec la gamme d’ampoule Hue

👉 Découvrez les PC portables soldés à ne pas manquer

👉 Retrouvez les meilleurs smartphones en solde

👉 Notre guide spécial vélos à assistance électriques soldés

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.