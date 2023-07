Habitué aux conférences estivales à New York, Samsung organise pour la première fois un événement Unpacked en Corée du Sud, sur sa terre natale. La marque devrait y dévoiler des nouveaux smartphones pliants, ainsi que d’autres plus petites annonces.

À 13 heures le 26 juillet, c’est le Galaxy Unpacked. Tous les ans, en plein milieu de l’été, Samsung dévoile lors de cet événement ses dernières innovations technologiques. Les Galaxy Note ont longtemps été les stars de cette conférence, les smartphones pliants issus de la gamme Galaxy Z sont depuis passés devant.

En plus d’être intéressant d’un point de vue technologique, puisque les Fold et Flip sont les smartphones pliants de référence dans l’industrie, cet événement intrigue d’un point de vue stratégique. Samsung est habitué à annoncer des choses depuis les États-Unis, il a cette fois-ci décidé de rester chez lui, à Séoul. Un événement important dans le développement de son identité, alors que Samsung a longtemps préféré jouer la carte de l’intégration auprès des autres géants américains de la tech.

Comment regarder la conférence de Samsung en direct vidéo ?

Comme souvent, la réponse est sur YouTube. Samsung organise une diffusion en direct le mercredi 26 juillet à 13 heures. Il s’agit d’une retransmission de sa conférence coréenne en live.

Quelles sont les nouveautés attendues ?

Au programme, Samsung devrait dévoiler les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, évolutions de ses deux smartphones pliants vedettes. La marque devrait également avoir quelques annonces au niveau des tablettes et des montres. Certains mentionnent également des innovations côté intelligence artificielle, pour ne pas laisser OpenAI, Google et Microsoft trop tranquilles.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !