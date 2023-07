[Deal du Jour] Si les souris classiques ne vous correspondent plus, il existe de nombreuses alternatives. La Logitech Lift est une souris qui possède une meilleure ergonomie, et est plus adaptée à de longues sessions d’utilisation. Elle est en promotion pendant les soldes.

C’est quoi, la promotion sur cette souris ergonomique de Logitech ?

La souris sans fil Logitech Lift est normalement vendue 75 €. Dans le cadre des soldes d’été, Amazon propose les modèles pour droitier et gaucher, au prix de 59,99 €.

👉 Ne ratez aucune offre pendant les soldes grâce à notre guide spécialement dédié.

C’est quoi, cette souris ergonomique de Logitech ?

La Logitech Lift est une souris au design ergonomique qui change radicalement de celui des souris classiques. Elle est d’abord pensée pour de la bureautique, avec une forme verticale et compacte, adaptée à la plupart des mains. Ses dimensions de 108 × 71 × 70 mm peuvent cependant empêcher son utilisation aux plus grandes mains, les doigts ayant tendance à dépasser. Son poids de 201 g et sa conception en plastique robuste procure une sensation de solidité bienvenue. Sa forme ergonomique offre une position plus naturelle pour la main, ce qui améliore le confort d’utilisation sur la durée.

La prise en main se fait instinctivement et le format vertical, au départ déroutant, est de plus en plus agréable une fois vos marques trouvées. La zone ou repose la paume de la main est faite de caoutchouc texturé, afin que la main adhère le mieux possible. Six boutons sont présents, dont deux clics principaux parfaitement intégrés et silencieux. La molette crantée et cliquable, ainsi que les autres boutons situés au niveau du pouce, sont réactifs et précis. Dommage que le placement de ces derniers ne soit pas des plus intuitifs.

La Logitech Lift existe pour droitiers et gauchers // Source : Logitech

La Logitech Lift est-elle une bonne affaire pour les soldes ?

Moins de 60 €, c’est une excellente affaire pour une souris ergonomique de qualité. La Lift glisse parfaitement bien et convient principalement à un usage bureautique, où ses performances sont idéales pour le travail. Sa sensibilité va de 400 à 4 000 DPI, et le logiciel Logi Options+ qui accompagne la souris, vous permet de la régler au pourcentage près. Le logiciel de Logitech vous permet aussi d’assigner des raccourcis aux boutons secondaires et à la molette.

La Lift se connecte en Bluetooth ou avec le récepteur USB Logi Bolt inclus. Vous pourrez y connecter jusqu’à trois appareils différents, et passer facilement de l’un à l’autre. Elle fonctionne sur pile et offre une énorme autonomie d’environ 2 ans, via une simple pile AA.

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Découvrez les PC portables soldés à ne pas manquer

👉 Retrouvez les meilleurs smartphones soldés

👉 Découvrez notre sélection de téléviseurs en solde

👉 Notre guide spécial vélos à assistance électriques soldés

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.