[Deal du jour] Que ce soit pour votre ordinateur ou votre PlayStation 5, les SSD sont quasi indispensables. En plus du stockage, ils offrent de bonnes performances, à des prix honnêtes. Ces SSD en promo pour les soldes sont des valeurs sûres.

C’est quoi, la promo sur ce SSD ?

Le SSD interne CS900, 2,5 pouces, de la marque PNY, est habituellement vendu autour de 50 €. Le modèle 1 To est actuellement sur Amazon au prix de 39,99 €.

Le SSD interne Game Drive M.2 1 To de la marque Seagate pour PS5, avec dissipateur de chaleur, est habituellement vendu autour de 130 €. Il est en ce moment proposé au prix de 104,99 €.

C’est quoi, ce SSD de PNY pour ordinateur ?

PNY propose un SSD interne SATA 2.5, d’une capacité de 1 To, idéal pour un usage personnel et professionnel. Moins performant qu’un SSD NVMe, il n’en reste pas moins une valeur sûre, et est bien plus abordable. Son interface SATA troisième génération offre des débits jusqu’à 530 Mo/s en lecture et écriture. Les transferts de gros fichiers souffriront de débits moins stables une fois le cache dépassé, mais si vous ne craignez pas les transferts trop longs, ce n’est pas vraiment un problème. Malgré des débits peu constants, les démarrages, temps de chargement et téléchargements seront tout de même optimisés, et la plupart des logiciels et des applications seront plus fluides.

Grâce au CS900, les joueuses et les joueurs pourront aussi donner un coup de boost à leur configuration gaming. Le CS900 est au format 2,5 pouces et convient pour un ordinateur portable, mais pas pour un ultrabook. Enfin, il est garanti 3 ans et promet une endurance de 450 To. Suivez nos conseils pour installer un SSD interne dans votre ordinateur, afin de faire les bonnes manipulations.

Le SSD PNY CS900 // Source : PNY

C’est quoi ce SSD Seagate pour la PS5 ?

Le SSD FireCuda 530 de Seagate est compatible avec votre PS5, mais aussi votre ordinateur. Son interface PCIe 4.0 NVMe offre des débits de 7 300 Mo/s en lecture, et jusqu’à 6 900 Mo/s en écriture. La vitesse des transferts et des téléchargements des jeux sera optimisée, et les temps de chargements considérablement réduits sur console, mais aussi sur PC. 1 To de stockage permet d’installer une bonne vingtaine de jeux dans la PS5. Le dissipateur thermique inclus est conçu sur mesure par Seagate, afin de minimiser le bridage thermique et conserver les performances du SSD, selon les recommandations de Sony.

Pour la PS5, assurez-vous d’avoir bien la dernière version à jour du firmware avant l’installation du SSD. Notre article dédié vous expliquera la manœuvre, pas à pas, pour installer le SSD interne dans la console. Vous pouvez aussi consulter notre guide des meilleurs SSD pour accompagner votre PlayStation 5.

Consultez notre tuto pour installer un SSD dans la PS5 // Source : Maxime Claudel pour Numerama

