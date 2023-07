[Deal du jour] La Fnac propose une réduction sur l’enceinte sans fil Bose SoundLink Color II. Compagne idéale pour les vacances d’été, elle vous suivra partout, même au bord de l’eau. En passant sous les 100 € elle devient de plus bien plus intéressante.

C’est quoi, la promotion sur cette enceinte portable de Bose ?

L’enceinte nomade Bose Soundlink Color II est normalement vendue 139,99 €. Pour les soldes d’été, La Fnac la propose au prix de 99,99 €.

C’est quoi, cette enceinte portable de Bose ?

La SoundLink Color II aborde un design classique de forme carrée, avec les bords légèrement arrondis. Bose propose une enceinte compacte, aux dimensions de 127 × 133 × 57 mm, pour un poids de 540 g, et aux excellentes finitions. Elle est recouverte d’un plastique souple pour amortir les chocs, et répond à la certification IPX4 qui la rend résistante aux éclaboussures d’eau, mais pas à l’immersion. Les boutons de réglages classiques sont présents sur le dessus de l’enceinte, dont un bouton pour sélectionner la source de l’audio. Notez que la SoundLink peut se connecter simultanément à trois sources Bluetooth différentes. Vous aurez aussi la possibilité d’utiliser les assistants vocaux Siri ou Google Assistant via l’enceinte.

Niveau audio, elle profite d’une bonne qualité sonore et d’un son globalement bien équilibré. Les graves sont malheureusement un peu en retrait. Si vous venez pour des basses qui tapent fort, passez votre chemin. Néanmoins, pour une petite enceinte portable, la qualité du son est plus qu’agréable. Et, malgré la puissance sonore limitée, la Soundlink Color arrive à se faire entendre, même si vous n’êtes pas directement dans le champ.

L’enceinte est parfaite pour les vacances // Source : Bose

Est-ce que la Soundlink Color II est une bonne affaire pour les soldes ?

À moins de 100 €, c’est une bien meilleure affaire qu’à plein tarif. Malgré ses quelques faiblesses au niveau du son, la SoundLink II est une enceinte portable de qualité. Sur iOS et Android, l’application dédiée Bose Connect vous permet de gérer les connexions Bluetooth, ou encore de personnaliser le nom de l’enceinte. La présence d’un port Jack 3,5 mm sur le côté n’est pas forcément utile, mais appréciable. La SoundLink Color II est également équipée d’un micro kit mains libres.

Enfin, niveau autonomie, la Soundlink Color II tiendra facilement 8 h, à volume raisonnable.

