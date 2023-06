Washington souhaite étendre les restrictions visant la Chine sur l’achat et l’usage de certains produits utilisés dans l’intelligence artificielle. De nouvelles puces spécialisées dans l’IA devraient être touchées.

Un nouveau train de restrictions se prépare contre la Chine afin de contenir un peu plus son essor dans l’intelligence artificielle. Selon une information du Wall Street Journal, publiée dans ses colonnes le 27 juin 2023, l’administration américaine prévoit de bloquer la vente de certaines puces spécialisées dans l’IA. La décision devrait être prise cet été, à une date incertaine.

À en croire les sources du journal, Washington temporiserait sur ce dossier afin de ne pas perturber le voyage de Janet Yallen, la secrétaire au Trésor. L’intéressée doit se rendre dans l’Empire du Milieu début juillet. Les relations sino-américaines sont passablement froides. L’affaire du ballon espion, en début d’année, et la charge de Joe Biden contre Xi Jinping, en juin, n’ont pas aidé.

Les puces moins puissantes, bannies aussi ?

Washington a déjà pris plusieurs dispositions pour limiter l’exportation de matériels technologiques vers Beijing. À l’automne 2022, la Maison-Blanche a interdit à AMD et Nvidia d’envoyer des puces très performantes en Chine, car elles pourraient servir à des applications militaires. En réaction, Nvidia a inventé une puce un peu moins puissante pour continuer à faire des affaires.

C’est justement cette nouvelle puce qui est aujourd’hui menacée. Si le scénario de la restriction survient, cette puce A800 ne pourrait plus être exportée en Chine sans une licence adéquate. D’après le Wall Street Journal, Nvidia et AMD s’efforcent de dissuader l’Amérique d’aller trop loin dans ce blocus technologique, en demandant de la souplesse pour ne pas se couper de ce marché.

Nvidia a développé une puce moins performante pour continuer à faire des affaires en Chine. Mais les nouvelles restrictions envisagées risquent de tout faire capoter. // Source : EdTech Stanford University

L’effort de Washington de garder son rival géostratégique à distance ne se limite pas à ses fleurons industriels — Nvidia et AMD sont des entreprises américaines. Il y a aussi tout un pan diplomatique, d’influence et de pression auprès des puissances étrangères alliées des États-Unis. En début d’année, les USA ont poussé le Japon et les Pays-Bas à marcher dans ses pas.

Le serrage de la vis du côté des puces pourrait prochainement s’étendre à d’autres secteurs. Il est question de limiter l’accès, pour les entreprises chinoises spécialisées dans l’IA, aux services de cloud américains. La location de la puissance de calcul est considérée comme un moyen, pour les sociétés chinoises, de contourner le blocus sur les puces les plus avancées, en y accédant « à distance ».

