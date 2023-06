Avec Meta Quest+, le groupe de Mark Zuckerberg mise sur une formule à 8,99 euros par mois pour donner envie aux gens de passer plus de temps avec un casque Meta Quest sur la tête. L’abonnement, similaire au PlayStation Plus, permet de débloquer deux titres tous les mois.

À l’heure de la multiplication des abonnements (les forfaits télécom, le cloud, le streaming vidéo, la musique, les jeux vidéo, le sport…), Meta a-t-il raison de tenter sa chance avec son propre bouquet d’applications ? Sur Instagram, Mark Zuckerberg annonce le lancement d’une formule nommée Meta Quest+, très similaire à ce que propose Sony avec son forfait PlayStation Plus. En échange d’un paiement mensuel (ou annuel), Meta propose désormais aux propriétaires de ses casques deux jeux « offerts » tous les mois. Un bon moyen de découvrir du contenu pour les utilisateurs, un excellent moyen pour Meta de renforcer son écosystème.

Une excellente idée… pour Meta

Pourquoi lancer un service d’abonnement pour de la réalité virtuelle ? À première vue, deux idées nous viennent en tête :

Pour Meta, les 8,99 euros demandés chaque moi sont une source de revenus régulière. Comme de nombreux fabricants d’appareils, Meta a besoin d’argent espacé dans le temps afin d’étaler son chiffre d’affaires et de ne pas dépendre de pics lors de périodes commerciales fortes (nouveau produit, les soldes, Noël…)

En mettant en avant deux titres chaque mois, Meta devrait avoir la possibilité de multiplier leurs téléchargements. Un bon moyen pour lui de se présenter comme une plateforme forte, face à un Apple parti pour tout rafler chez les développeurs.

La publication envoyée par Mark Zuckerberg aux abonnés du Meta Channel sur Instagram. // Source : Numerama

Et les avantages pour les utilisateurs ? À 7,99 dollars, si au moins un des jeux inclus dans l’abonnement vous plaît, il y a des chances que l’abonnement Meta Quest+ soit rentable. Difficile alors de cracher sur la proposition. Toujours est-il que le risque de ne pas être satisfait par les propositions d’un mois existe… et donc de donner de l’argent à Meta pour rien. Évidemment, on perd les jeux précédemment acquis si on se désabonne (mais on les récupère si on revient).

Dans les prochains mois, il faudra voir comment évolue l’abonnement Meta Quest+. Face à des formules façon comme Netflix, comme le Xbox Game Pass, le modèle des deux jeux mensuels est-il le bon ? Si Apple Arcade propose du contenu adapté au Vision Pro au lancement du casque, on voit mal Meta ne pas s’aligner en offrant un catalogue à ses abonnés payants.

Meta va mettre le paquet sur la réalité mixte

Maintenant que l’Apple Vision Pro a été officialisé, il est probable que Meta continue de parler de ses casques dans les prochains mois. Difficile de le lui reprocher, puisque le groupe de Mark Zuckerberg est le seul à vraiment pouvoir se positionner comme l’adversaire d’Apple aujourd’hui. Cet automne, Meta lancera son Quest 3 à 570 euros, conçu pour faire découvrir la réalité mixte au grand public.

À en croire Mark Zuckerberg, l’abonnement Meta Quest+ est disponible dès aujourd’hui sur les casques Quest 2 et Quest Pro. La formule annuelle à 69,99 euros permet de réaliser de grandes économies par rapport à la formule mensuelle à 8,99 euros. Elle est aussi pour Meta un moyen de s’assurer que l’utilisateur ne parte pas.

Quid des premiers jeux offerts dans Meta Quest+ ? En juillet, Meta offrira Pistol Whip et Pixel Ripped 1995. En août, le groupe proposera Walkabout Mini Golf et MOTHERGUNSHIP: FORGE. À noter que le premier mois est à 1 euro jusqu’au 31 juillet, avant à passage à 8,99 euros pour tous.

