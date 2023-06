Dévoilée à l’occasion de la conférence I/O en mai dernier, la nouvelle tablette signée Google est étonnante à plus d’un titre. La raison ? Un concept hybride qui tient autant de la tablette tactile traditionnelle que de l’enceinte connectée.

Après avoir réussi à s’imposer sur le marché du smartphone grâce à ses Pixels, Google entame aujourd’hui une percée vers celui des tablettes tactiles. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec sa Pixel Tablet, le constructeur a décidé de donner dans l’originalité. Bien plus qu’une simple tablette tactile, la dernière-née de Google a pour vocation de s’installer au cœur de la maison pour y remplir de nombreux rôles.

Vous avez besoin d’un écran secondaire, d’une enceinte connectée ou encore d’un panneau de contrôle domotique, la Pixel Tablet peut s’en charger. Comment ? Grâce à une fiche technique qui tire parti de tout le savoir-faire de Google, et à la présence d’un support magnétique avec haut-parleur qui fait toute la différence.

Un véritable « Hub » au centre de la maison

Pour démarquer sa tablette de la concurrence, Google l’a dotée d’un petit plus que les autres ne possèdent pas : un socle qui cache plutôt bien son jeu. Au premier abord, on pourrait croire qu’il ne s’agit que d’une station de charge montée en graine, mais une étude un peu plus approfondie permet de découvrir qu’il n’en est rien.

La pixel Tablet se détache très facilement de son socle magnétique // Source : Google

Si ce socle permet effectivement d’accueillir (grâce à un ingénieux système d’aimant) et de recharger la Pixel Tablet, il renferme surtout un système sonore puissant qui s’appuie sur un large haut-parleur de 43,5 mm. Une fois associés, la tablette et le socle offrent un appareil très polyvalent, une sorte de hub, capable de remplir de nombreuses fonctions au sein de votre domicile :

une enceinte : les enceintes présentes dans la base, une fois couplées au système audio quadriphonique de la tablette, permettent d’obtenir un son clair, doté de jolies basses pour diffuser de la musique ;

un véritable assistant connecté : à l'instar des enceintes connectées de Google, la Pixel Tablet permet d'interagir avec l'assistant vocal du constructeur en toute simplicité ;

un écran pour tous vos contenus : installée en mode paysage sur son socle, la Pixel Tablet se transforme en écran connecté. Un mode idéal pour consulter une recette de cuisine ou streamer une vidéo depuis un smartphone grâce au Chromecast intégré ;

un « téléphone » visio : grâce à sa caméra et ses trois micros, la Pixel Tablet permet de réaliser des appels visios de qualité, que ce soit sur Google Meet ou autre ;

un panneau de contrôle domotique : la Pixel Tablet permet aussi d'accéder à Google Home afin de contrôler aisément tous les appareils connectés installés au sein du domicile. Un mode restreint, ne nécessitant pas d'authentification, est même disponible pour que les invités puissent accéder aux fonctionnalités de base ;

un cadre photo numérique : (eh oui ça existe encore) au repos, la tablette affiche une sélection de photos. Vos dernières photos vacances entre amis ?

Une tablette puissante pour vous accompagner dans tous vos usages

Si la Pixel Tablet prend toute sa saveur une fois connectée à sa base, il est aussi tout à fait possible de l’utiliser comme une tablette traditionnelle. Google n’a d’ailleurs pas lésiné sur la fiche technique sa première tablette, installant sous le capot ce que le constructeur à de mieux à offrir.

La configuration de la Pixel Tablet s’articule autour d’une puce Google Tensor G2. Un CPU qui a déjà fait ses preuves, comme Numerama l’avait souligné lors des tests des Pixel 7 et 7 Pro. Elle est ici suppléée par 8 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage selon les modèles. Une configuration tout à fait honnête, qui lui permet de gérer la plupart des applications, jeux compris. Pour ne rien gâcher, Google a prévu de lui procurer les mises à jour de sécurité Pixel durant les cinq prochaines années.

La Pixel Tablet bénéficie de nombreuses fonctionnalités propres aux appareils Google, comme la gomme magique pour corriger les photos // Source : Google

Concernant l’affichage, le constructeur a opté pour une dalle de 11 pouces dotée d’une définition de 2 560 par 1 600 pixels. Une diagonale qui procure une expérience de visionnage confortable, surtout lorsque la tablette est installée sur son socle. En mode nomade, Google a doté sa tablette d’une large autonomie : près de 12 heures en mode vidéo à en croire les données du constructeur.

Totalement intégrée à l’écosystème Pixel, et plus largement, avec les smartphones sous Android ou les Chromebooks, la Pixel Tablet est un atout en matière de productivité. Le partage de proximité permet par exemple d’échanger simplement photos, vidéos, contacts ou documents. Un processus simple, rapide et surtout sécurisé, puisque cette tablette possède une puce de sécurité Titan M2, ainsi qu’un système de verrouillage par empreinte digitale.

Lancée le 20 juin 2023, la Pixel Table est d’ores et déjà disponible chez Boulanger qui vous propose de la découvrir en deux coloris : blanc porcelaine et vert sauge. Quel que soit le modèle choisi, son tarif reste le même, à savoir 679 euros.

Cette tablette de 11 pouces est vendue avec sa station de charge avec haut-parleur et son adaptateur secteur. Des coques de protection ainsi qu’un chargeur USB-C 30 W peuvent être achetés séparément.