Au cours de sa traditionnelle WWDC, Apple a annoncé le 5 juin 2023 plusieurs innovations autour d’iOS 17. Si certaines nouveautés ont été bien mises en avant, d’autres fonctionnalités se sont faites plus discrètes. Parmi ces dernières : les AirTags vont gagner en utilité. Grâce à iOS 17, il sera désormais possible de partager un AirTag avec cinq autres personnes.

Cette nouveauté permettra à un usager du tracker et à ses proches de connaître la localisation d’un objet, sans avoir à demander à la personne originelle qui possède le tracker. Par exemple, si au sein d’une famille, l’un des parents pose un AirTag sur une manette de console et qu’un enfant cherche la manette, il pourra, à partir de l’application Localiser, trouver par lui-même l’objet, sans avoir à demander au parent. Cela permettra aussi de suivre des biens communs, comme une voiture. Là encore, si une personne pose un AirTag dans un véhicule et qu’il souhaite, au hasard, qu’une amie puisse savoir où est garée la voiture pour pouvoir l’emprunter, ce sera possible.

Pour cela, la personne propriétaire du AirTag (et du véhicule) aura juste à se rendre dans l’App Localiser. Il faudra ensuite choisir le traqueur en question avant de toucher l’onglet Partager cet AirTag. Le propriétaire aura alors la possibilité de partager l’AirTag avec 5 personnes maximum, qui devront se trouver dans ses contacts. Les personnes choisies pourront accepter ou refuser le partage. Le propriétaire du AirTag conserve aussi le droit de retirer une personne du partage quand il le souhaite.

L’enjeu de la cybersurveillance

Dans le même temps, cette nouveauté risque d’accroitre le risque de voir une personne utiliser un AirTag pour suivre la localisation d’une autre personne. Jusqu’à présent, une alerte s’affichait si un AirTag qui ne vous appartient pas se déplace avec vous. Mais avec cette nouvelle fonctionnalité, les AirTags ne feront plus de bruit, puisqu’ils auront été autorisés par le propriétaire et une autre personne. Un véritable problème de cybersurveillance, que la personne surveillée ait donné son accord ou pas.

Sur Android, un AirTag ne vous avertira pas de sa présence avant 3 jours // Source : Photo Corentin Béchade pour Numerama

Pour Apple, qui travaille déjà sur le sujet avec Google, l’enjeu est double : il faut simplifier la vie des utilisateurs d’AirTags, tout en garantissant à ces derniers que cette nouveauté ne sera pas utilisée à leur encontre. En attendant, c’est surtout aux personnes concernées de faire attention. Si quelqu’un vous propose de partager un AirTag, il est nécessaire de ne pas prendre cette décision à la légère et donc de ne pas négliger les possibilités de l’utilisation du AirTag pour vous localiser.

