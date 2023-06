[Deal du jour] La Fnac propose des ventes flash sur plusieurs modèles de MacBook Air M1 13 pouces (2020). Le prix des laptops passe sous les 1 000 €. Ces promotions sont une bonne occasion de mettre la main sur un modèle toujours aussi performant.

C’est quoi, cette promotion sur les MacBook Air ?

La Fnac propose une réduction sur plusieurs modèles de MacBook Air 13″. Le MacBook M1, 256 Go, Gris Sidéral, de 2020, vendu sur le store d’Apple à 1 199 €, est ici proposé au prix de 999 €. Les modèles Or et Argent sont aussi disponibles.

C’est quoi, le MacBook Air ?

Le MacBook Air possède des dimensions de 30,41 × 21,24 × 1,61 cm pour un poids de 1,29 kg. Il est doté d’un écran Rétina de 13,3 pouces qui offre une résolution de 2 560 × 1 600 pixels. Malgré un contraste légèrement en retrait, l’image est excellente, notamment grâce à une très bonne luminosité. La technologie True Tone embarquée permet une gestion dynamique de la température des couleurs. L’écran adapte sa luminosité et sa teinte en fonction de la lumière ambiante. Le confort visuel est au rendez-vous, quel que soit le moment de la journée. Le filtre antireflet présent autorise une utilisation en extérieur. Même en plein soleil, la visibilité reste bonne.

Le châssis en aluminium et les excellentes finitions donnent une bonne sensation de solidité. Le MacBook Air s’accompagne du clavier Magic Keyboard. Ce dernier offre une frappe précise et est confortable même pendant une longue utilisation. Dommage cependant que la webcam intégrée ne soit pas aussi bonne. Elle ne propose qu’une résolution limitée de 720p, avec une image certes correcte, mais pas au niveau d’une webcam externe milieu de gamme.

Ce MacBook Air M1 est-il une bonne affaire ?

À l’occasion de la WWDC 2023, Apple a présenté le nouveau MacBook Air 15″, doté de la puce M2. La luminosité est revue à la hausse, comme l’autonomie, qui passe à 18 h d’utilisation. Ce dernier est proposé au prix de 1 599 €. Le MacBook Air M1, ici en promotion, reste tout de même une excellente affaire pour qui cherche un laptop compact et performant. Notre guide des meilleurs ordinateurs Apple vous aidera à y voir plus clair dans les gammes de la marque.

Le MacBook Air M1 possède un SSD de 256 Go et 8 Go de RAM. La puce maison à 8 cœurs optimise l’efficacité du système d’exploitation. Vos applications professionnelles les plus gourmandes tourneront sans aucun problème. En dehors des performances, la puce M1 permet une autonomie comprise entre 10 h et 15 h, en fonction de l’utilisation. Les étudiantes et étudiants seront comblés par la taille compacte du laptop d’Apple, ainsi que par sa batterie qui permet d’étudier sans stress. Les personnes dans la vie active trouveront dans l’ordinateur d’Apple une machine efficace pour travailler sur des gros projets. Enfin, le MacBook Air est très silencieux et ne chauffe que très peu, même en l’absence de ventilateurs.

Pour celles et ceux qui arrivent à pousser la puce M1 dans ses derniers retranchements, le MacBook Air avec la puce M2 et un SSD de 512 Go est proposé au prix de 1 199 € au lieu de 1 429 €.

Pour mieux comprendre l’offre sur le MacBook Air (2020)

👉 Consultez notre test du MacBook Air M1 (2020)

👉 On vous dit tout sur le MacBook Air 15 pouces

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.