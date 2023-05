[Deal du jour] Si vous n’avez pas un gros budget à consacrer dan sun nouveau téléviseur, Xiaomi propose une gamme de téléviseurs 4K plutôt abordable. Des téléviseurs entrés de gamme, mais qui conviennent parfaitement pour tous les usages.

C’est quoi, la promotion sur le téléviseur Xiaomi F2 ?

Le téléviseur F2, 55 pouces, de la marque Xiaomi, est habituellement vendu 499 €. Il est en ce moment proposé au prix de 449 € sur Amazon, soit le prix du modèle 50 pouces.

C’est quoi ce TV 4K 55 pouces de Xiaomi ?

Le Xiaomi F2 fait partie de l’entrée de gamme des téléviseurs 4K. Conçu en partenariat avec Amazon, il est idéal si vous n’avez pas envie de dépenser une somme plus importante dans un nouveau téléviseur. Son petit prix n’empêche pas Xiaomi de s’appliquer dans la conception du F2. Les contours métalliques sont soignés et l’ensemble s’intègre bien dans le salon, malgré sa diagonale imposante de 138 cm. Les bords fins laissent la dalle LED occuper une bonne partie de la surface. Cette dernière offre une définition 4K/UHD, et propose le HDR10. Forcement, à moins de 450 € vous pouvez faire une croix sur l’OLED, mais l’image est plus que correcte.

Les contrastes et couleurs sont de qualité, mais la luminosité est un peu trop faible. De jour et en pleine lumière, la visibilité sera forcément réduite. Le soir, vos soirées cinéma se passeront mieux, avec une image correctement calibrée, à condition d’avoir fait un tour dans les réglages, afin de tirer le meilleur de l’écran. Rassurez-vous, vous pourrez tout de même profiter des contenus 4K sur vos plateformes de SVOD. Si vous avez une connexion fibre, l’image 4K est suffisamment belle pour vous faire oublier que vous êtes sur de l’entrée de gamme.

Le Xiaomi F2 s’accompagne de l’OS d’Amazon // Source : xiaomi

Le Xiaomi F2 est-il une bonne affaire à ce prix ?

À ce prix, c’est une très bonne affaire si votre budget est limité. Xiaomi et Amazon proposent un bon téléviseur qui remplira correctement sa fonction. Notre guide des meilleurs téléviseurs de 2023 vous aidera à comparer le F2 avec des téléviseurs plus haut de gamme. Si vous souhaitez jouer à vos jeux vidéo avec le F2, c’est faisable. Le taux de rafraîchissement de 60 Hz est largement suffisant pour profiter de vos consoles nouvelles générations, si vous acceptez la latence. Ces dernières pourront se brancher en HDMI 2.1. Ce n’est clairement pas un téléviseur pour les joueuses et les joueurs qui recherchent avant tout l’expérience gaming, mais il convient parfaitement à celles et ceux qui jouent occasionnellement.

Niveau audio, deux haut-parleurs de 12 W proposent un son correct, accompagnés de la technologie Dolby Audio. Si vous le pouvez, investissez les 50 euros économisés avec cette promotion pour investir dans une barre de son. L’immersion n’en sera que meilleure. Enfin, un mot sur l’OS Fire TV d’Amazon. Le menu principal ressemble fortement à la plupart des OS que vous trouverez dans les Smart TV. N’en reste pas moins un système d’exploitation bien conçu, avec des suggestions pertinentes et une fonction de recherche intuitive. Amazon oblige, l’assistant vocal Alexa est présent, afin de lancer une application ou régler le volume au son de votre voix.

