Windows 11 reçoit une mise à jour qui va lui permettre de gérer les fichiers compressés « RAR ». Plus besoin d’un logiciel spécialisé. Une mauvaise nouvelle pour le programme WinRAR.

Le 23 mai 2023 restera peut-être dans l’histoire comme la date qui a signé la mort de WinRAR. Présentant les évolutions à venir dans Windows 11, Microsoft a glissé au détour de son grand récapitulatif une information loin d’être anodine pour le célèbre logiciel de compression de données. Et pour cause : on pourra très bien s’en passer à l’avenir.

Windows 11 va gérer les fichiers rar, 7-zip, gz et tar

La raison ? Windows 11 prend désormais en charge, et de façon native, des formats de fichier additionnels dédiés à la compression de données. Parmi eux se trouve le format RAR, inventé par l’informaticien Eugene Roshal, qui a aussi eu la bonne idée de développer un logiciel ad hoc de compression et de décompression. C’est ce qui a donné WinRAR, en 1995.

Cette annonce aurait pu passer sous les radars, tant les annonces de Microsoft étaient centrées sur l’intelligence artificielle. Le géant des logiciels a évoqué l’arrivée prochaine d’un assistant personnel sur Windows 11 (Copilot AI, basé sur Bing Chat, lui-même reposant sur GPT-4). Il a aussi cité l’amélioration de Bing Chat dans sa version gratuite pour qu’il cherche sur le web.

La prise en charge native dans Windows 11 s’étend par ailleurs aux formats tar, 7-zip et gz, qui sont également répandus sur le web. Microsoft explique avoir profité des mérites du projet open source Libarchive pour améliorer son système d’exploitation. Libarchive gère aussi les formats pax, cpio, zip, xar, ar ainsi qu’une demi-douzaine d’autres.

Winrar a souvent fait l’objet de plaisanteries. // Source : kommenthuszar

La mise à niveau de Windows 11 signe la fin de WinRAR, mais sans doute aussi la fin d’une époque : le modèle économique de ce logiciel repose en principe sur une licence payante (30 euros, sans la TVA, pour un utilisateur), mais inclut une période d’essai de 40 jours durant laquelle on peut librement utiliser le logiciel.

Dans les faits, cette échéance n’a jamais été trop un problème pour les internautes, dont bon nombre ont mis en place des stratagèmes pour la contourner. Quand le message d’échéance apparaît, il est possible de l’enjamber et de continuer d’utiliser le logiciel. Le net regorge d’ailleurs de fils de discussion et d’articles pédagogiques pour esquiver le rappel à l’ordre de WinRAR.

Ces astuces ont également fini par engendrer des plaisanteries sur la façon dont WinRAR arrive à poursuivre ses activités. Le site 9gag regorge de photomontages se demandant comment la société vit toujours en 2023, l’absence de conséquence réelle à l’issue des 40 jours, l’enthousiasme qui doit saisir les équipes quand un internaute achète une licence, et ainsi de suite.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !