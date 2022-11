Abondant en captivité, mais en danger critique d’extinction malgré tout, l’axolotl est au cœur de la crise du vivant : une domestication excessive. C’est le 4e épisode notre podcast La 6e Extinction porté par la vulgarisatrice scientifique Marie Treibert.

Oh qu’il est bizarre l’axolotl ! On aurait presque envie de l’adopter… et pourtant, c’est bien sa domestication excessive qui le met en grave danger. Si l’espèce est abondante en captivité, elle est menacée dans son ensemble, à l’état sauvage.

C’est cette histoire paradoxale et fascinante que narre Marie Treibert dans le 4e épisode de notre podcast, La 6e Extinction. Cette série audio pour tout comprendre à la crise du vivant — mais avec fraîcheur et espoir — est disponible sur toutes les plateformes d’écoute (Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Audible…). Vous pouvez aussi utiliser le player ci-dessous :

Pourquoi parler de l’axolotl ?

L’axolotl est un animal si envoutant que la recherche essaye de décrypter son génome. Cette espèce de salamandre peut rester toute sa vie à l’état larvaire… tout en pouvant se reproduire. Les scientifiques sont également ébahis par leur capacité à régénérer leurs organes abimés. Et puis, il faut bien dire qu’il a un aspect tout à fait unique, avec sa petite bouille attachante.

Malheureusement, c’est bien la fascination des humains pour l’axolotl qui pose une menace sur la survie de l’espèce. Son habitat naturel est aujourd’hui limité au lac de Xochimilco, au Mexique. Résultat, depuis 2006, l’axolotl est classé « en danger critique d’extinction ».

Cet épisode est l’histoire d’une domestication excessive, un phénomène qui fait partie des principales menaces au cœur de la sixième extinction de masse provoquée par les activités humaines.

