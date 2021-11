Plus de 4 000 doodles ont déjà été créés pour remplacer, temporairement, le logo habituel du moteur de recherche Google. Depuis quand existent-ils ? Et comment cette idée est-elle née dans l'esprit des fondateurs de la société ?

Certains jours, le logo de Google qui apparait en ouvrant le moteur de recherche est modifié. Ce sont les « doodles » : littéralement, des « gribouillages ». Ces créations remplacent temporairement le logo de Google, pour célébrer des fêtes, des anniversaires ou la vie d’individus qui ont joué un rôle historique. Pendant le confinement, Google a même ressorti certains de ses doodles interactifs les plus populaires. Mais, au fait, d’où vient cette idée de créer des doodles ?

« The Man » dans le deuxième « o » de Google

Google apporte directement la réponse, sur son site consacré aux doodles. « Le concept du doodle est né en 1998, avant même que la société ne soit officiellement fondée », peut-on y lire. À ce moment-là, les fondateurs de la société, Larry Page et Sergey Brin, ont décidé de retravailler le logo de Google : ils y voyaient l’occasion d’annoncer leur participation au festival Burning Man.

Le logo du moteur de recherche a donc été modifié le 30 août 1998 : l’esquisse d’un bonhomme apparait derrière le deuxième « o » de Google — représentant « The Man », le mannequin géant traditionnellement brûlé à la fin de ce festival qui a lieu dans le Nevada. « Même si ce premier doodle était assez simple, l’idée de décorer le logo pour commémorer des événements importants était née », raconte Google.

En 2000, soit deux ans plus tard, Larry Page et Sergey Brin demandent à Dennis Hwang, alors en stage chez Google (il en est aujourd’hui le webmaster) de créer un doodle pour célébrer le 14 juillet. « Nos utilisateurs l’ont tellement aimé que Dennis Hwang a été nommé responsable des doodles, lesquels ont commencé à se faire plus fréquents sur la page d’accueil de Google », lit-on sur le site de Google. À l’origine, ces modifications du logo de Google étaient surtout réalisées les jours des fêtes les plus populaires. Depuis, leur usage s’est étendu à beaucoup plus d’événements, comme des anniversaires et des commémorations, liés à la vie d’artistes, de scientifiques ou d’autres personnes qui ont marqué l’histoire.

Plus de 4 000 créations inventées par les « doodlers »

Aujourd’hui, la demande en doodles est si importante dans le monde que Google a recruté toute une équipe d’illustrateurs — les « doodlers » –, et d’ingénieurs pour qu’ils et elles se consacrent pleinement à la création des doodles. Cette équipe a inventé plus de 4 000 doodles, pour des pages d’accueil du moteur de recherche dans le monde entier. L’audience des doodles n’est pas la même partout dans le monde, cela dépend de chacune des créations.

Si vous avez une idée de doodle à soumettre à Google, vous pouvez tenter votre chance en envoyant vos propositions par mail (doodleproposals@google.com). Simplement, n’oubliez pas qu’il est peu probable que vous receviez une réponse, car les doodlers sont submergés de demandes : ils reçoivent des centaines d’idées par jour.

