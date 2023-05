Comme d’autres réseaux sociaux, Twitter lance une fonctionnalité pour laisser des messages vocaux à ses contacts, en message privé.

« La matérialisation d’un cancer technologique. » « Une invention du diable, à l’évidence. » « Qu’est-ce que ? » « L’engeance du démon ! » C’est peu dire que l’annonce de l’arrivée des messages vocaux sur Twitter suscite des réactions pour le moins… contrastées, ce 19 mai 2023. Le réseau social se dote d’une option qui permet de laisser un message oral.

Disponible sur l’application mobile, l’option est proposée aux internautes lorsqu’ils souhaitent discuter par la messagerie privée. Elle est simple à utiliser, à condition d’avoir autorisé Twitter à accéder au microphone de son téléphone. Dans le cas contraire, vous devez changer la règle dans les autorisations que vous accordez à l’application.

Comment envoyer un message vocal sur Twitter ?

Pour enregistrer un message vocal, il suffit d’appuyer sur un nouveau bouton dont l’icône violette symbolise le son. Ensuite, l’enregistrement démarre et il vous suffit de parler pendant 140 secondes au maximum. Quand vous avez fini, appuyez sur le bouton de la fin de l’enregistrement (un carré rouge). Vous pouvez l’écouter et, s’il vous satisfait, l’envoyer à votre contact (ou l’annuler).

Envoi d’un message vocal sur Twitter. // Source : Capture d’écran

Des messages vocaux appréciés des jeunes

Les messages vocaux s’avèrent en vogue auprès de la jeune génération, y compris en France. Si vous côtoyez des ados, peut-être avez-vous déjà reçu de leur part des enregistrements de leur voix, parce qu’ils préfèrent cette solution plutôt que d’écrire tout au clavier. C’est un phénomène que l’on constate depuis plusieurs années, avec une vraie rupture avec les générations plus âgées.

Les réactions en ouverture de l’article témoignent d’ailleurs d’un décalage dans les usages. Si les plus jeunes adorent cet outil, les internautes au-delà de 30 ans s’en servent nettement moins, voire pas du tout. Cela étant, les apps ont bien perçu cette tendance : en 2018, Instagram a lancé une option pour les messages vocaux. WhatsApp a la sienne depuis 2013. Et, maintenant Twitter.

Les messages vocaux attirent plutôt les plus jeunes. // Source : Pixabay et Canva

Les messages vocaux peuvent creuser un fossé entre les personnes qui s’en servent et les autres. Pour la seconde catégorie, ces invitations à écouter une piste audio d’une durée plus ou moins longue sont perçues comme des intrusions désagréables, qui obligent à écouter un message jusqu’au bout. Or, certains fichiers peuvent être interminables, sans aller droit au but.

À l’inverse, ce procédé a aussi ses mérites : il est plus commode que de tout taper au clavier. On va plus vite, on évite les fautes d’orthographe (même si des horreurs sont aussi perceptibles à l’oral), les incompréhensions. Quant aux intentions, il suffit de laisser la tonalité de sa voix faire le reste. Même pas besoin de rajouter des smileys. C’est aussi, de fait, plus incarné, plus personnel.

