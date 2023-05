[Deal du jour] La gamme de téléviseurs 4K The One de Philips possède plusieurs modèles adaptés à tous les usages. Ce modèle 55 pouces, en ce moment en promotion, propose une belle image pour les soirées cinéma et de bonnes performances pour les joueuses et les joueurs.

C’est quoi, la promotion sur ce TV 4K ?

Ubaldi propose une réduction sur le téléviseur Philips The One Ambilight de 55 pouces. Habituellement vendu 999 €, il est actuellement au prix de 698 €.

C’est quoi, ce téléviseur Philips 4K avec Ambilight ?

The One est une gamme de téléviseur proposée par Philips, qui offre une image 4K Ultra HD d’une résolution de 3 840 × 2160 pixels. Bien que ce téléviseur n’offre pas la technologie OLED, sa dalle LED est malgré tout d’excellente qualité et supporte les contenus en Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR 10 et HDR 10+. Le taux de contraste est suffisamment élevé pour garantir une la meilleure image possible, avec des noirs vraiment noirs. La luminosité n’est pas en reste et permet de profiter des films et séries du mieux possible, même si elle est légèrement en retrait sur certains contenus. La colorimétrie est, elle, magnifiée par le Dolby Atmos. En dehors de la lumière un peu faible par moments, The One est un excellent téléviseur dont les quelques défauts peuvent s’estomper, grâce aux préréglages calibrés pour obtenir le meilleur de la dalle.

Ce modèle 55″ s’accompagne de plus d’un taux de rafraichissement de 100 Hz, adapté aux sessions jeux vidéo sur des consoles nouvelles génération comme la PlayStation 5 ou la Xbox Series. Tandis que les modes Dolby Vision et mode Films offrent les meilleurs réglages pour le cinéma, les joueuses et les joueurs disposent d’un mode Jeux Vidéo, censé adapter au mieux l’image au jeu. La saturation malheureusement élevée ne convient pas à tous les titres, et il vous faudra essayer plusieurs modes pour obtenir le rendu idéal. Les ports HDMI 2.1 présents permettent la 4K à 120 fps, tandis que la compatibilité avec l’AMD FreeSync empêche les déchirures de l’image et fluidifie le tout. Vous l’aurez compris, The One est un téléviseur polyvalent, aussi bien pour le cinéma que pour le gaming.

L’Ambilight peut aussi se conjuguer à la gamme d’ampoules Philips Hue // Source : Philips

Ce téléviseur Ambilight 4K est-il une bonne affaire ?

À moins de 700 €, c’est une bonne affaire pour un bon téléviseur polyvalent. En dehors de ses performances, il s’accompagne d’enceintes qui apportent un son clair, mais légèrement en retrait. Une barre de son tirera mieux parti du Dolby Atmos embarqué, et décuplera l’immersion. Niveau immersion, la technologie Ambilight projette de la lumière derrière l’écran, grâce à un jeu de LED disposées à l’arrière de l’écran. La lumière projetée s’adapte à l’image et la prolonge sur les murs derrière et autour du téléviseur. Une technologie amusante, surtout pour les jeux vidéo. Rassurez-vous, la fonction est désactivable, ou les LED peuvent simplement projeter une lumière d’ambiance de la couleur et de la luminosité de votre choix.

Enfin, Android TV habille les menus de The One. L’OS TV de Google est simple et intuitif. Vous retrouverez les applications de SVOD classiques et de nombreuses fonctionnalités. Un téléviseur n’est pas un achat simple à effectuer, si vous souhaitez avoir un aperçu des meilleurs téléviseurs de 2023 et situer The One, consultez notre guide sur le sujet.

