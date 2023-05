Android 14 a été annoncé à la Google I/O de 2023. Le nouveau système d’exploitation ne sera pas un grand bouleversement par rapport à Android 13. On connait par ailleurs les premiers téléphones compatibles.

Android 14 a été dévoilé à l’occasion de la conférence Google I/O le 10 mai et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nouvelle génération du système d’exploitation manque d’épaisseur. En tout cas sur scène, l’entreprise américaine n’a évoqué qu’un écran de verrouillage, des fonds d’écran et des émojis. Android 14 est pour l’heure bien similaire à Android 13.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Google n’a pas grand chose à apporter à son OS mobile. Si Android 12 apportait des modifications substantielles, Android 13 a commencé à faire du sur place. Il serait faux de dire qu’il n’y a rien dans la mise à jour. Certes, Google détaille quelques changements dans une liste de notes, mais c’est avant tout l’amélioration de l’existant.

Le fond d’écran des emojis de Google. // Source : Numerama

Quels sont les smartphones compatibles avec Android 14 ?

La deuxième bêta d’Android 14 est disponible et il est possible de la récupérer sur des smartphones éligibles. Google fournit d’ailleurs une première liste de téléphones compatibles, qui s’élargira dans les semaines et les mois à venir. Ici, chaque fabricant suit son propre calendrier de déploiement. Les nouveaux modèles y auront droit ainsi que plusieurs produits déjà sortis.

Il est très probable que tous les smartphones commercialisés en 2023 auront droit à Android 14 quand il sera prêt pour un lancement général, comme les modèles de 2022. Concernant les produits datés de 2021 ou d’avant, c’est davantage le flou et cela dépend de la politique de chaque constructeur. En général, plus un téléphone est vieux, moins il a de chance de bénéficier de la mise à jour.

Google Pixel

Pixel 4a (5G)

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Lenovo

Tab Extreme

Nothing

Phone (1)

OnePlus

OnePlus 11

Oppo

Liste à venir.

realme

GT 2 Pro

TECNO

CAMON 20

Vivo

X90 Pro

iQOO 11

Xiaomi

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 12T

