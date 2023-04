[Deal du jour] Amazon propose une réduction sur l’écran PC Iiyama G-Master, un écran 2K performant conçut pour les jeux vidéo. Il convient parfaitement aux petits budgets, et à celles et ceux qui souhaitent investir intelligemment dans du bon matériel à moindre coût. À moins de 200 € c’est une valeur sûre.

C’est quoi, la promotion sur cet écran gaming de Iiyama ?

Le moniteur G2740QSU-B1 Black Hawk, d’une taille de 27 pouces, est généralement vendu autour de 230 €. Amazon le propose en ce moment au prix de 183 €.

C’est quoi, ce moniteur conçu pour le gaming ?

Ce moniteur de la marque japonaise Iiyama, d’une diagonale de 27 pouces, est doté d’une dalle IPS QHD d’une résolution de 2 560 x 1 440 pixels. Le design est standard, avec un plastique noir mat qui peut sembler un peu cheap au premier abord. L’ensemble reste néanmoins d’une bonne conception et est robuste. Ses bordures sont fines et laissent à la dalle une belle place, ce qui favorise l’immersion. Pour le prix, la qualité d’image est bonne dans l’ensemble. La luminosité de 250 nits, accompagnée par des couleurs vives, font un bon travail pour retranscrire les détails.

Dommage que les contraste soient un peu faibles et ne mettent pas en valeur la profondeur des noirs. Vous pourrez tout de même choisir les modes de jeu prédéfinis et personnalisés pour peaufiner l’image. La fonction Black Tuner vous permet aussi de contrôler les scènes et zones sombres, pour améliorer la visibilité. L’écran possède de plus un filtre anti-éblouissement et une fonction filtre de réduction de la lumière bleue. Notez que le pied est inclinable, mais vous ne pourrez pas régler la hauteur.

Le design de ce modèle est tout à fait ordinaire // Source : Iiyama

C’est écran gaming est-il une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 185 €, c’est un excellent prix pour un moniteur qui fera un bon travail sur vos sessions de jeux vidéo. Le temps de réponse du G-Master est de 1 ms. Un temps de réponse rapide pour permettre des jeux les plus fluides possible. La technologie AMD FreeSync réduit les problèmes de tearing qui causent déchirements de l’image et saccade à l’écran. Bien que l’image soit limitée à un taux de rafraichissement à 75 Hz, les performances sont plutôt bonnes, dans cette gamme de prix.

En dehors du gaming, il convient parfaitement pour le télétravail. Vous pourrez créer un espace de travail qui correspond à vos besoins grâce à de nombreuses fonctionnalités pratiques. Malheureusement, les haut-parleurs sont anecdotiques et vous devrez envisager un complément audio annexe, si vous souhaitez un meilleur son. Niveau connectiques, un display port, un port HDMI et un port USB 3.0 ‎sont présents.

Pour accompagner votre écran gaming

👉 Quelle config PC gamer fixe acheter en février 2023 ?

👉 On vous aide à choisir la meilleure souris gamer

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.