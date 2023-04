SpaceX effectue dans la nuit du 30 avril au 1er mai le deuxième vol du Falcon Heavy de 2023. C’est la fusée la plus puissante de l’entreprise américaine, en attendant le Starship.

Le deuxième vol de la Falcon Heavy en 2023 doit survenir dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2023. Voici ce qu’il faut savoir pour suivre l’événement de SpaceX.

Le lancement du Falcon Heavy en résumé

Quoi ? Une mission commerciale pour diverses entreprises ;

Une mission commerciale pour diverses entreprises ; Quand ? Le 1er mai 2023, à 1h30 du matin (heure de Paris) ;

Le 1er mai 2023, à 1h30 du matin (heure de Paris) ; Où ? Au centre spatial Kennedy, en Floride ;

Au centre spatial Kennedy, en Floride ; Que verra-t-on ? Le décollage de la fusée Falcon Heavy.

Où regarder le lancement en direct ?

Une retransmission en direct est proposée par SpaceX sur YouTube. Vous pouvez suivre le tir avec la vidéo, aussi embarquée ci-dessous :

Quelle est la mission de SpaceX ?

Le transport d’un satellite de télécommunications (ViaSat-3), ainsi que d’autres charges utiles pour le compte d’Astranis et de Gravity Space. Pour ce tir, SpaceX va mobiliser le Falcon Heavy, sa plus puissante fusée opérationnelle. C’est le deuxième vol de l’année pour ce lanceur, après un tir réussi en janvier pour le compte de l’armée américaine et sa branche spatiale (Space Force).

La mission du Falcon Heavy survient quelques jours après l’essai en vol d’une fusée Starship complète, qui s’est achevé prématurément. Initialement, le lanceur devait partir du Texas pour rejoindre, une heure et demie plus tard, Hawaï. La course de la fusée s’est achevée par une explosion, quatre minutes après le décollage. Les deux étages n’ont pas pu être séparés.

Les premiers étages de trois Falcon 9, rassemblés pour constituer le Falcon Heavy // . Source : SpaceX

Le Falcon Heavy est un assemblage particulier : il s’agit d’une fusée Falcon 9, modifiée pour recevoir deux autres moitiés de Falcon 9. Ces segments servent alors de propulseurs d’appoint. Résultat, un décollage de Falcon Heavy est en somme un décollage de trois Falcon 9 côte à côte. Cette année, SpaceX a planifié un total de cinq missions. Un record pour ce lanceur.

Pour aller plus loin SpaceX : le calendrier des futures missions habitées

Quand décolle la fusée Falcon Heavy ?

Le vol est planifié pour la nuit du 30 avril au 1er mai 2023 à 1h30 du matin (heure de Paris). Initialement, l’entreprise visait un tir le 18 avril, puis ces deux derniers jours. Cependant, les conditions météorologiques étaient très défavorables, ce qui a entrainé des reports successifs.

All systems and weather are looking good for tonight's Falcon Heavy launch of @ViasatInc's ViaSat-3 Americas mission → https://t.co/ulZth3yuU5 pic.twitter.com/7QxxecydXo — SpaceX (@SpaceX) April 30, 2023

>> À voir aussi sur Numerama :

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !