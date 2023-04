Un site permet de lire des histoires entièrement écrites par intelligence artificielle. Entre une écriture plate et un manque d’originalité flagrant, les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais, l’arrivée d’un tel site montre que l’IA commence à se faire une place dans le monde de la littérature.

Auriez-vous envie de lire la nouvelle « La cité perdue des rêves en réalité virtuelle » ? La lecture de « Un remède inattendu », et « Les sables trompeurs de la chance » vous tenterait-elle ? Ou alors, que penseriez-vous de lire « Le plus puissant sauveur des étoiles : l’histoire d’un pouvoir extraordinaire » ? Toutes ces histoires sont disponibles gratuitement en anglais sur un site bien particulier : shortstoryby.ai. Et, comme le nom du site l’indique, toutes les nouvelles disponibles ont été écrites par intelligence artificielle, avec ChatGPT.

Depuis fin 2022 et l’arrivée de ChatGPT, l’intelligence artificielle bouleverse la plupart des usages des internautes, que ce soit pour traduire des textes, écrire du code ou automatiser des tâches. Mais, l’intelligence artificielle est également de plus en plus utilisée pour écrire des textes de fiction, au grand dam des auteurs et des professionnels de la littérature.

Des nouvelles mal écrites par ChatGPT et très convenues

Il n’y a que peu d’informations disponibles sur shortstoryby.ai et sur son créateur. Le site existe depuis le mois de février 2023, d’après les informations Whois — et le compte Twitter éponyme depuis mars 2023. Mais, malgré sa jeunesse, le site compte déjà plus d’une centaine de pages, et près d’une dizaine d’histoires peuvent être publiées en un seul jour : 23 nouvelles ont été partagées sur la seule journée du 16 avril.

Des histoires écrites par intelligence artificielle // Source : shortstoryby.ai

Les histoires en elles-mêmes n’ont rien de révolutionnaire : elles ne sont pas très bien écrites, reprennent des thèmes classiques de la littérature de science-fiction, et ne brillent pas par leur originalité. On devine facilement ce qu’il va se passer dans l’intrigue, ces nouvelles n’inventent rien, et globalement, il s’agit de mauvaises copies de précédentes œuvres de fiction. Cependant, la démarche du site est relativement différente de ce que l’on a pu observer jusqu’à présent dans le monde de la littérature, où l’utilisation de l’intelligence artificielle n’était pas forcément assumée.

Ici, tous les textes sont signés par ChatGPT. On ne sait pas réellement comment les histoires sont choisies, ni le thème : il n’y a jamais de nom humain accolé à celui du chatbot. C’est l’inverse de ce qu’il s’était passé avec Clarkesworld. Le magazine, dédié à la science-fiction organise à chaque publication un concours, auquel tout le monde peut participer dans l’espoir de voir sa nouvelle publiée dans le prochain numéro. Mais, au mois de février, Clarkesworld a annoncé qu’il n’acceptait plus les nouveaux manuscrits : le journal croulait sous les textes signés par des humains, mais écrits maladroitement par ChatGPT dans un style très reconnaissable.

De plus en plus de textes écrits par IA

Mais, ce n’est pas parce que le site assume de publier des nouvelles écrites par IA que la démarche est appréciée. Numerama avait déjà interrogé des écrivains sur leur relation avec ChatGPT : « pacte avec le diable » pour certains ou simple outil de recherche pour d’autres, l’intelligence artificielle était un sujet très sensible. Cependant, pour tous, la véritable créativité ne pouvait pas venir d’une intelligence artificielle, mais d’autrices ou d’auteurs humains. Pour Andres, l’un des auteurs qui avaient participé à l’enquête, l’arrivée d’un site comme shortstoryby.ai est la preuve que « ce que nous craignions arrive bien vite ».

ChatGPT peut-il vraiment devenir écrivain ? // Source : Claire Braikeh pour Numerama

Shortstoryby.ai n’est pas le seul site qui publie des histoires générées par IA. Une simple recherche sur internet suffit pour trouver plusieurs services proposant de créer rapidement et entièrement des histoires avec une intelligence artificielle, et une newsletter partage les meilleures co-créations entre humains et ChatGPT.

Pour l’instant, les histoires de Shortstoryby.ai ne semblent pas être très appréciées, et leur qualité est vraiment médiocre. Mais, elles ne sont pas pires que certaines nouvelles écrites par des humains que l’on trouve sur Internet, et l’augmentation de la puissance des IA dans les mois et les années à venir pourrait tout changer. L’intelligence artificielle est bien entrée dans la littérature, et elle semble là pour rester.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !