Après plusieurs mois d’attente, Eve lance enfin sa première prise compatible avec le protocole Matter. Ses anciens accessoires seront mis à jour le 17 avril.

En novembre 2022, un incroyable consortium de constructeurs a annoncé l’arrivée de Matter, un nouveau protocole dédié à la maison connectée censé tout simplifier. Apple, Google, Amazon, Samsung, Philips, IKEA, Netatmo, Eve… Tous ces concurrents se sont alliés afin de proposer une expérience universelle, pour enfin propulser la maison connectée dans une nouvelle ère.

Il y a néanmoins un hic : six mois après le lancement de Matter (et plusieurs années après son annonce), il n’y a quasiment aucun accessoire compatible sur le marché. La bonne nouvelle est que l’Allemand Eve s’apprête à débloquer la situation, la mauvaise est que les autres semblent de plus en plus sceptiques.

Eve va mettre à jour ses accessoires le 17 avril

Depuis le 29 mars, Eve commercialise sur son site et sur Amazon une version Matter de sa prise Eve Energy, que Numerama a pu tester en avant-première en janvier. (Il n’est techniquement pas le premier, puisque Meross a lancé une prise Matter il y a quelques semaines. Cependant, il s’agit d’un produit sur liste d’attente, avec moins de portée que celui de Eve).

Le 17 avril, les autres accessoires de Eve (son capteur d’ouverture de porte et son capteur de mouvement) seront également Matter « out of the box ». La marque promet aussi une mise à jour pour tous ses anciens produits compatibles Thread, pour leur apporter Matter le 17 avril (il faudra procéder à la mise à jour depuis l’application Eve sur iPhone). Un changement majeur pour Eve, qui va enfin gagner la compatibilité Google Home, Amazon Alexa et Samsung SmartThings, après avoir historiquement été exclusif à l’écosystème Apple Home.

Ce changement ne sera pas sans conséquence pour les utilisateurs, qui devront tout réinitialiser (Matter change la structure logicielle des accessoires, qui doivent être ajoutés aux applications à l’aide d’un code unique qu’il faut précieusement conserver).

Chez les autres, personne n’a tenu sa promesse

Dans le milieu de la maison connectée, Eve fait figure d’exception (et encore, Eve parlait initialement d’un lancement fin 2022, qui s’est finalement avéré être un lancement bêta). Les autres constructeurs majeurs (Philips, Wiz, Aqara, Switchbot, Amazon, Google Nest…), qui avaient annoncé en novembre déployer Matter « d’ici la fin de l’année », ont tous finalement revu leurs objectifs. Chez Philips Hue par exemple, « le chantier prend plus de temps que prévu », comme le rapportent nos amis d’iGeneration. Wiz, lui, ne dit plus rien. Sa communication sur Matter est devenue le néant, alors que beaucoup de ses utilisateurs attendent le déploiement depuis décembre.

Pour aller plus loin Premier essai de Matter : la maison connectée du futur est capricieuse

Il faut dire que les premiers retours sur Matter sont loin de faire l’unanimité. Configuration difficile, déconnexion sans raison, complexité d’utilisation quand on a plusieurs applications… Matter, malgré son lancement en version 1.0 en novembre, semble encore un gros projet. Si on ne peut que féliciter des groupes comme Eve pour leurs efforts, difficile d’être très optimiste sur le déploiement de Matter en 2023, malgré les promesses nombreuses des marques.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.