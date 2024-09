Lecture Zen Résumer l'article

Avec Omajin, le géant français de la maison connectée Netatmo veut s’attaquer aux débutants. Ses produits sont simples à configurer, avec des caractéristiques techniques limitées. Cette nouvelle offre pourrait lui permettre de s’adresser à un public plus large.

La maison connectée est-elle destinée à rester une technologie de niche ? Malgré les tentatives de Google, Apple ou Amazon pour rendre la domotique plus universelle, sans oublier la naissance du standard Matter en 2022, la maison connectée peine à se démocratiser. Les personnes qui l’ont adoptée se régalent, les autres n’en voient pas l’intérêt. Cela réduit fortement le marché pour les marques qui ont décidé de se spécialiser dans le domaine.

Parmi elles, il y a le français Netatmo. Rendu célèbre par sa station météo et son excellent thermostat connecté, il se spécialise aujourd’hui sur le haut de gamme, avec des produits compatibles avec tous les services du marché, un design ultra-qualitatif et une cible plutôt technophile. Avec la marque Omajin, qu’il annonce le 12 septembre 2024, Netatmo espère s’adresser à un public différent, possiblement plus jeune, en simplifiant les installations.

Omajin : une gamme de produits simples à installer

Omajin est une nouvelle marque de produits domotiques, qui a vocation à s’installer sur le long terme. Oubliez Matter, la technologie Zigbee, Apple HomeKit et les designs épurés, les produits Omajin se contentent d’un minimum, avec un look plus simple, un fonctionnement sur batterie ou relié à une prise et l’absence de pont de connexion. Ils conservent néanmoins une compatibilité Google Assistant et Amazon Alexa.

Pour piloter les produits Omajin, il faudra télécharger une nouvelle application. Netatmo se félicite de ne pas proposer d’abonnement obligatoire pour utiliser ses services, contrairement à certains de ses concurrents. Tous les produits disposent d’une carte Micro SD pour l’enregistrement. Un service de cloud payant est disponible pour les personnes qui souhaitent stocker des centaines d’heures d’images.

Contrairement à Netatmo, Omajin jouera sur une communication colorée et des blagues pour se faire connaître. // Source : Omajin

Au lancement d’Omajin, la filiale de Netatmo proposera cinq produits, qui ne portent étrangement pas de nom. L’entreprise se contente de simples qualificatifs comme :

Caméra solaire : il s’agit d’un produit à fixer dehors, avec une batterie de plusieurs mois qui se recharge seule en extérieur grâce à un panneau solaire intégré, y compris quand il ne fait pas beau. La caméra solaire dispose d’une alarme 105 dB et enregistre les passages sur une carte Micro SD fournie de 32 Go. Elle coûte 164,99 euros et dispose de plusieurs outils de reconnaissance (humains, animaux, véhicules…).

il s’agit d’un produit à fixer dehors, avec une batterie de plusieurs mois qui se recharge seule en extérieur grâce à un panneau solaire intégré, y compris quand il ne fait pas beau. La caméra solaire dispose d’une alarme 105 dB et enregistre les passages sur une carte Micro SD fournie de 32 Go. Elle coûte 164,99 euros et dispose de plusieurs outils de reconnaissance (humains, animaux, véhicules…). Caméra sans-fil : dédiée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, la caméra sans-fil d’Omajin fonctionne aussi sur batterie. Elle peut être posée ou accrochée grâce à des accessoires fournis dans la boîte. Elle dispose des mêmes outils que la caméra solaire, mais avec une meilleure qualité et une carte SD de 64 Go. Son prix : 114,99 euros.

dédiée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, la caméra sans-fil d’Omajin fonctionne aussi sur batterie. Elle peut être posée ou accrochée grâce à des accessoires fournis dans la boîte. Elle dispose des mêmes outils que la caméra solaire, mais avec une meilleure qualité et une carte SD de 64 Go. Son prix : 114,99 euros. Sonnette vidéo sans-fil : comme Ring, Omajin propose une sonnette connectée à accrocher à une porte. Elle filme les mouvements, envoie une notification quand quelqu’un sonne et dispose d’une carte Micro SD de 64 Go. Il n’y a pas besoin de la relier, elle dispose d’une batterie d’une dizaine de mois. Elle coûte 134,99 euros, ce qui est plus que des produits comme ceux de Ring, mais dispose d’un système d’antivol avec une alarme intégrée.

Les caméras d’Omajin. // Source : Netatmo

Caméra bébé : avec son apparence de jouet (elle a des oreilles), la caméra bébé d’Omajin se destine aux parents qui souhaitent garder un œil sur leurs enfants. Elle peut se déplacer, peut suivre un mouvement et détecter les pleurs. Elle dispose d’une veilleuse et d’un mode berceuse, mais fonctionne en étant reliée à une prise. Elle coûte 89,99 euros et vient aussi accompagnée d’une carte SD de 64 Go.

avec son apparence de jouet (elle a des oreilles), la caméra bébé d’Omajin se destine aux parents qui souhaitent garder un œil sur leurs enfants. Elle peut se déplacer, peut suivre un mouvement et détecter les pleurs. Elle dispose d’une veilleuse et d’un mode berceuse, mais fonctionne en étant reliée à une prise. Elle coûte 89,99 euros et vient aussi accompagnée d’une carte SD de 64 Go. Prise intelligente : enfin, comme de nombreux constructeurs, Omajin by Netatmo propose une prise connectée pour allumer ou éteindre un objet et gérer un planning. C’est son produit le moins cher, avec un tarif d’entrée à 19,99 euros.

La caméra bébé et la prise d’Omajin pourraient rencontrer de grands succès. // Source : Netatmo

Du Netatmo qui n’est pas vraiment du Netatmo

Omajin peut-il rencontrer le succès ? Dans un premier temps, ses produits connectés seront disponibles dans les mêmes canaux de vente que ceux de Netatmo. À terme, l’entreprise espère s’imposer dans les magasins de bricolage, pour toucher un public moins habitué à la technologie. Reste à savoir si les prix de ses objets connectés, qui restent relativement élevés, réussiront à convaincre.

Même si Omajin est signé Netatmo, ses produits ne sont pas directement conçus par les mêmes équipes. Netatmo vient apporter un gage de qualité, mais continuera de miser sur le haut de gamme avec ses propres produits. À l’avenir, Omajin pourrait s’attaquer à d’autres catégories comme l’éclairage, la température ou les alarmes.

