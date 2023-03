iOS 16.4, disponible depuis le 27 mars, apporte plusieurs nouveautés aux iPhone et iPad. Les autres sont assez dérisoires.

Soyons francs, les nouveautés d’iOS 16.4 et iPadOS 16.4, disponibles depuis le 27 mars, ne sont pas révolutionnaires. Un des rares ajouts intéressants concerne les web apps, qui peuvent désormais envoyer des notifications — une nouveauté qui pourrait plaire à TikTok, en cas d’exclusion de l’App Store). Le reste, comme le retour du nouveau protocole de l’application Maison, l’extension du détecteur de doublons aux photos partagées et la correction de bugs, n’a rien d’incroyable.

Heureusement pour les propriétaires d’iPhone et d’iPad, deux nouveautés se détachent :

Il y a 21 nouveaux emojis

iOS 16.4 introduit les nouveaux emojis de l’Unicode 15.0. Apple en compte 21, mais il y en a 31 en réalité avec les déclinaisons de peau.

Les plus emblématiques de cette nouvelle génération sont les nouveaux cœurs (turquoise, gris et rose), la tête qui vibre et le logo Wi-Fi. On trouve aussi une méduse, un élan, un âne, des mains qui se tapent, une aile ou des maracas. La prochaine version (Unicode 16.0) sera dévoilée en septembre, puis intégrée à une future mise à jour d’iOS.

Les nouveaux emojis d’iOS 16.4. // Source : Numerama

Les appels téléphoniques éliminent les bruits

On a presque tenace à l’oublier : l’iPhone est un téléphone. La mise à jour 16.4, une fois n’est pas coutume, le rappelle. Pour la première fois depuis très longtemps, Apple ajoute une fonction à son application Téléphone.

Pensez à activer la fonction, ce n’est pas automatique. // Source : Numerama

Concrètement, quand vous êtes en ligne avec quelqu’un, par exemple dans le métro, un réglage d’isolation est désormais accessible depuis le centre de contrôle. Il permet de supprimer les bruits ambiants, pour ne conserver que la voix. Un algorithme développé par Apple, en test avec les appels FaceTime audio depuis longtemps, s’occupe de rendre l’appel plus agréable pour votre correspondant.

Toutes les nouveautés d’iPadOS 16.4 (les nouveautés sont les mêmes sur iPhone, sans l’Apple Pencil). // Source : Numerama

Voilà pour les grandes nouveautés d’iOS 16.4, puisque le reste n’est franchement pas intéressant. La révolution attendra iOS 17, dont la date d’annonce ne devrait plus tarder (Apple communique généralement la date de son événement WWDC à la fin du mois de mars).

