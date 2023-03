[Deal du jour] Pour fêter l’arrivée du printemps, Amazon propose un événement baptisé Ventes Flash de Printemps. Pendant trois jours, de nombreux produits sont en promotion. L’enceinte transportable JBL Xtreme 2 tombe sous les 150 €. Un excellent prix pour une enceinte puissante et robuste, dotée d’un son de qualité.

C’est quoi, la promotion sur cette enceinte JBL ?

La JBL Xtreme 2, modèle bleu, est habituellement vendue 199,99 €. Dans le cadre des Vents Flash de Printemps, elle est proposée par Amazon au prix de 149,99 €.

C’est quoi, cette enceinte portable de JBL ?

Malgré sa largeur de 30 cm et son poids de 2,4 kg, la Xtreme 2 est une enceinte conçue pour être transportée. Elle est dotée sur chaque côté de crochets en métal, afin d’y accrocher une sangle et de la porter en bandoulière. Cette dernière est d’ailleurs bienvenue, car les dimensions et le poids de la Xtreme 2 n’en font pas une enceinte facile à caser dans un petit sac. JBL propose un appareil très robuste, en plastique mat, qui dégage une grande impression de solidité. Il est aussi certifié IPX7 et résiste aux éclaboussures et à une courte immersion dans l’eau. La Xtreme 2 est une enceinte nomade, avant tout pensée pour vous accompagner lors de vos escapades outdoor.

Grâce à ses quatre haut-parleurs, l’audio n’est pas en reste. La Xtreme 2 offre un son généreux capable de monter haut dans les décibels. La qualité sonore perd malheureusement un peu en détails à fort volume, et l’ensemble vient à manquer de rondeur. La faute à des mediums en retrait qui peuvent étouffer la piste sonore. Toutefois, l’enceinte de JBL produit un son équilibré, qui manque certes de subtilité, mais qui possède l’amplitude nécessaire pour une utilisation en extérieur. L’application JBL Connect vous permet même de connecter plusieurs enceintes ensemble, via la technologie embarquée Connetc+. Attention cependant, afin de ne pas trop déranger mère nature, de ne pas abuser de cette option. Les enceintes ainsi connectées augmentent considérablement l’amplitude sonore.

La JBL Xtreme 2 est robuste et convient à une utilisation en extérieur // Source : JBL

La Xtreme 2 vaut-elle le coup pendant les Ventes Flash de Printemps ?

À moins de 150 € c’est même une excellente affaire, surtout avec les beaux jours qui arrivent. L’interface est simple et les classiques boutons lecture/pause et volume sont suffisants pour naviguer dans les pistes. Ces commandes intuitives s’accompagnent de l’application mobile JBL Connect pour une prise en main plus complète. Les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Siri sont d’ailleurs de la partie pour réceptionner les appels de votre smartphone.

Côté batterie, comptez entre 5 h et 10 h d’autonomie, volume à fond. À un volume raisonnable, l’autonomie grimpe à un peu plus de 15 h. Il faut environ 3 heures à la Xtreme 2 pour se recharger complètement.

