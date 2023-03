Do Kwon a été arrêté au Monténégro le 23 mars 2023. Le fondateur de la crypto-monnaie Terra, dont le krach impressionnant en 2022 a causé des dizaines de milliards de dollars de pertes, était recherché par Interpol.

Cela faisait un peu plus de 6 mois qu’il était recherché par Interpol : Do Kwon, le fondateur de l’écosystème crypto Terra, a été arrêté jeudi 23 mars 2023. Le Coréen a été intercepté au Monténégro, à l’aéroport de la capitale, selon Filip Adzic, le ministre de l’Intérieur du pays qui a partagé la nouvelle sur Twitter.

« L’un des fugitifs les plus recherchés au monde a été arrêté à Podgorica », indique-t-il dans son message. « La police monténégrine a arrêté une personne soupçonnée d’être l’un des fugitifs les plus recherchés, le citoyen sud-coréen Do Kwon […]. L’ancien ‘roi de la crypto-monnaie’, qui est à l’origine de pertes de plus de 40 milliards de dollars, a été détenu à l’aéroport de Podgorica avec des documents falsifiés. »

L’un des plus krach de l’histoire de la crypto

« L’ancien roi de la crypto-monnaie », comme l’appelle Filip Adzic, était recherché depuis des mois par les autorités coréennes et par Interpol, qui l’avait mis sous notice rouge. Il est soupçonné d’avoir organisé une fraude et d’avoir commis plusieurs délits fiscaux en Corée du Sud. Il a également été inculpé aux États-Unis, où il est accusé d’avoir « volontairement trompé les investisseurs sur de nombreux aspects de la blockchain Terra, parmi lesquels la technologie utilisée et l’ampleur de son adoption par les utilisateurs », selon The Huffington Post.

Do Kwon lors d’une interview // Source : YouTube / Leetjunction

La blockchain en question, Terra, a en effet subi un krach d’une ampleur impressionnante en 2022. Le stablecoin Terra, qui était indexé sur le dollar, a subitement perdu sa valeur à cause d’un phénomène de bank run, entraînant dans sa chute tout l’écosystème qui s’était bâti autour de lui, dont sa crypto-monnaie sœur, Luna. En quelques jours, c’est l’équivalent de 50 milliards de dollars qui ont disparu, et malgré les tentatives de Do Kwon de relancer ce projet, les essais sont restés infructueux.

Depuis, le fondateur était recherché par les autorités de Corée du Sud, mais était resté introuvable : Singapour, la ville où il avait élu résidence, avait annoncé qu’il avait quitté son territoire en septembre. Bien que Do Kwon avait déclaré sur Twitter qu’il n’était « pas en cavale », le fait son arrestation au Monténégro, avec des papiers falsifiés, tend à montrer le contraire.

