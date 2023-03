[Deal du Jour] Le SSD externe T7 de Samsung est un disque dur portable conçu pour le transport. Sa petite taille, son poids plume et sa résistance aux chocs en font un SSD parfaitement adapté aux voyages ou aux déplacements. Les modèles avec une capacité de stockage de 1 ou 2 To sont actuellement en promotion sur La Fnac.

C’est quoi, la promotion sur le SSD Samsung T7 ?

La Fnac propose une réduction sur les SSD externes portables T7 1 To et 2 To de la marque Samsung.

Habituellement vendus autour de 115 €, le modèle 1 To passe à 94,99 €.

Le modèle 2 To, quant à lui, se trouve habituellement à 175 €, et passe à 159,99 € avec la promo.

C’est quoi, ce SSD portable ?

Un SSD externe est une solution de stockage idéale pour stocker vos fichiers personnels ou professionnels en lieu sûr. La gamme T7 de Samsung est de plus une gamme de SSD transportable conçue pour emmener partout avec soi. Leur petite taille, avec des dimensions de 85 × 57 × 8 mm et leur poids de moins de 60 g, facilitent leur transport. Compacts, vous pourrez facilement les glisser dans la poche d’un sac. Ils sont de plus recouverts d’une couche de caoutchouc qui leur permet d’absorber les chocs en cas de chute ou lors d’un transport mouvementé. Ils sont aussi certifiés IP65 et résistent à la projection d’eau et à la poussière.

Vous pourrez donc les emporter partout sans craindre de perdre vos fichiers. Notez que le connecteur du boitier est néanmoins fragile. Lors de transferts de fichiers, évitez autant que possible de manipuler les câbles ou le SSD, sous peine de déconnecter l’ensemble et de voir vos transferts s’arrêter net.

Le T7 existe en plusieurs coloris // Source : Samsung

Le T7 de Samsung est-il une bonne affaire ?

Moins de 100 € pour la version 1 To, et moins de 160 € pour le 2 To, c’est une bonne affaire, pour des SSD portables pratiques et performants. En plus du stockage, le T7 offre une performance à la hauteur, grâce à la technologie NVMe et à son interface USB 3.2 Gen 2. Samsung promet jusqu’à 1000 Mo/s en vitesse de lecture et d’écriture. Dans les faits, comptez une vitesse d’écriture d’environ 750 Mo/s, et une vitesse de lecture de 850 Mo/s. Des vitesses toutefois adaptées aux transferts de fichiers volumineux.

Le T7 se connecte aux Mac, PC, appareils Android, ou consoles de jeux facilement et est fourni avec un câble type C vers type C et un câble type C vers A. Le logiciel de gestion qui accompagne le T7 vous permet de sécuriser le SSD avec un mot de passe. Attention à ne pas perdre ce dernier, car la procédure de réinitialisation est fastidieuse et la perte de vos données, très probable.

